Ayuntamiento de Santiago entrega prestaciones a ex servidores municipales

SANTIAGO. El Ayuntamiento informó este sábado que entregó las prestaciones laborales a 13 exempleados municipales que prestaron servicio en pasadas administraciones.

Entre los beneficiarios están extrabajadores que prestaron servicio como obreros, choferes, capataz, secretarias, conserjes, mecánicos, brigadistas, mensajeros y otros.

Durante la presente gestión, encabezada por Abel Martínez, se han otorgado prestaciones laborales a 261 personas que laboraron en diversos departamentos, lo que asciende a la suma de RD$9,599,995.80.

Desde el cabildo indicaron que Martínez dispuso que ese derecho se les reconozca a aquellos servidores que prestaron un servicio a la ciudad y que tengan un expediente formal como empleados del Ayuntamiento.

El departamento financiero de la alcaldía advirtió que no pagará prestaciones a ninguna persona que no haya cumplido con la ley y que no tenga un expediente laboral definido, cumpliendo un horario de trabajo, porque bajo ningún concepto se van a reconocer como empleados a las denominadas botellas.