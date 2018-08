Bolívar Díaz Gómez, Jeanette Miller y Julia Álvarez ganan premios Caonabo

Julia Álvarez

Julia Álvarez es licenciada en Filología con matrícula de honor, a partir de ahí decidió iniciar su carrera literaria. Debutó en 1984 con Homecoming, un libro de poesía, género que no ha dejado de compaginar con el de la narrativa. Escribe en inglés por haberse formado como escritora en los Estados Unidos.



Su obra más conocida esEn el tiempo de las mariposas, (sobre las Hermanas Mirabal) que dio origen a la película del mismo título, Interpretada por Salma Hayek, Edward James Olmos y otros prestigiosos artistas; otro libro esHow the García Girls Lost Their Accents(De cómo las muchachas García perdieron el acento) y Cuando tía Lola vino (de visita) a quedarse.