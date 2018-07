Botar comida en medio de hambre

“Los productos agrícolas si no se venden en un día o dos hay que botarlos. Hay mayoristas que han tenido que botar 50 sacos de berenjena o 10 ó 15 guacales de tomates, pues son productos que se dañan y no hay facilidades de tener un sistema de cámara de frío para mantenerlos a temperatura, porque es un mercado abierto”.

Los sobrantes se donan entre los empleados o se desechan. “Las donaciones a terceros no se realizan con alimentos o materias primas no utilizados. Para ello se necesita contar con un marco jurídico que permita realizar las donaciones sin riesgos para ambas partes”, dice.

Donar o no María Vásquez, ex presidente de la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido (Adecor), y representante del sector restaurantes de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana (Asonahores), indica que entre sus asociados, unas 30 marcas nacionales e internacionales, las pérdidas de comida rondan entre el 5% y el 3% de las ventas.

Recalentar

Otro de los factores que inciden en el desperdicio de alimentos en el país es la cultura de consumo. Bolívar Troncoso, presidente de la Fundación Sabores Dominicanos, asegura que la clase media nacional no recalienta.

“Sea por herencia cultural o copia, en la clase alta o media no se recalienta, lo que no pasa en la clase baja o media baja, donde se cocina un plato de más para el que llegue y si sobra se recalienta para la cena. Pero además los pobres tienen gatos y perros que se alimentan de esa comida”.

Juan Febles, miembro de la fundación y rector de la escuela de cocina AyB Masters, plantea que si bien hay mitos relacionados a que recalentar es de pobres, esa es una costumbre exitosa de los países desarrollados que pre elaboran y recalientan.

Pero advierte factores como el clima, condición socioeconómica y las tradiciones en el desperdicio de los alimentos que se da en los hogares.

Uno es la forma de comprar. “No planificamos y compramos más de lo que utilizaremos en un periodo. Se aprovecha un especial y se compra un producto en grandes cantidades, pero se daña en la nevera, porque no usamos esa cantidad”.

Otro aspecto tiene que ver con la preparación. “No hay cultura de preparar por adelantado, de pre-elaboración y eso hace que preparemos lo que conseguimos en el día y muchas veces es más de que lo vamos a consumir, o se emplean ingredientes que no se utilizarán en otro plato durante la semana”.

La otra razón de desperdicio que identifica es el factor económico. “Se compran productos perecederos y la falta de energía hace que se dañen, pero también hay mucho desconocimiento de parte de los consumidores de cómo almacenar vegetales, carnes y otros productos para que se conserven por más tiempo”.

Febles aconseja planificar durante el periodo de compra lo que la familia va a consumir. También, controlar el gasto en productos en especiales y adquirirlos tomando en cuenta la cantidad que pueda conservarse en el refrigerador.