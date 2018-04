Chofer reitera su desaparición no se trató de un autosecuestro

PUERTO PLATA. Un joven chofer del transporte turístico de esta ciudad reiteró que no se autosecuestró y que desconoce el paradero de la guagua en que llegó hasta Haití a buscar un grupo de misioneros el pasado día 11 de este mes.

Kairon Antonio Peralta declaró a la prensa local que no es verdad que un médico le haya realizado un examen mientras era interrogado por oficiales policiales, del Ministerio Público y de Migración en Dajabón, donde logró llegar porque varios ciudadanos haitianos les ayudaron, tras escapárseles a sus captores.

No obstante, Peralta nunca ha especificado el lugar ni la cantidad de personas que le secuestraron.

Solo ha dicho que aprovechó un torrencial aguacero y un descuido de quienes les mantenían prisionero para escapar.

De acuerdo al médico legista que lo trató en Dajabón, Kairon no presentaba signos de violencia, lo cual fue confirmado por el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte.

“Yo no me he autosecuestrado, yo no tengo necesidad de eso”, expresó Peralta.

Denunció que las autoridades policiales supuestamente les presionaban para que dijera a la prensa que su caso se trataba de un autosecuestro.

Peralta apareció el pasado viernes 20 de los corrientes. Las autoridades policiales todavía prosiguen investigando el caso. Los supuestos captores de Peralta exigían 50 mil dólares por su devolución.