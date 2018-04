El cabildo del Distrito trata de recuperar los espacios públicos del Ensanche La Fe y Villa Juana

SANTO DOMINGO. El Cabildo del Distrito Nacional realizó ayer un operativo de desocupación de calles y aceras en el Ensanche La Fe y Villa Juana, dentro de su programa de recuperación de espacios públicos.

La jornada se inició en la calle Américo Lugo, cerca de la José Ortega y Gasset, lo que causó asombro entre vendedores ambulantes y propietarios de negocios que ocupan aceras y parte de la vía.

La brigada subía en los camiones triciclos, vitrinas, letreros verticales, conos, anafes y otros instrumentos que son utilizados para hacer negocios en las vías públicas.

Nicolás Carela tenía un pequeña vitrina donde vendía freiduría en la Máximo Gómez esquina Américo Lugo y fue sorprendido por la brigada mientras hacia una venta. Es un señor de más de 60 años que alega hace ese negocio porque no está acostumbrado a robar y deplora que en ningún momento le hayan notificado.

“En verdad yo le dije no iba a bajar la mesa a la acera, pero como quiera se la llevaron, uno no puede hacer nada porque si cuando joven yo no robaba, ahora menos”, dijo el hombre compungido mientras se llevaban su anafe con algunos tostones y ruedas de salami.

Elido López trabaja en un local de venta de piezas para vehículos y al ver el movimiento de todos sus vecinos recogiendo entró dos conos que coloca en la calle para que no se le paqueen frente al negocio y enojado dijo: “Esos son unos abusadores, eso lo están haciendo después que arreglaron las calles”.

Es que el sector de La Fe fue asfaltado casi en su totalidad por el Ministerio de Obras Públicas recientemente.

Aníbal Díaz, director de Defensoría y Usos de Espacios Públicos del cabildo del Distrito Nacional, explicó que están interviniendo sectores, pero que previamente se notifican a las personas que tienen establecimientos comerciales, no así a los negocios que están en flagrante violación a la ley municipal.

“Este operativo tiene dos semana y busca mitigar fuertemente el tema de ocupación de las aceras por los talles y los negocios informales que hay por aquí” y recordó que igual se hizo en Gascue donde duraron varios días recuperando lo espacios.

Manifestó que seguirán con su labor cumpliendo el mandato de ley por lo que exhortó a la gente a desocupar los espacios destinados a los peatones y los vehículos o de lo contrario les serán incautados los equipos y materiales que ocupan esos espacios.

Las personas a las que se les incautan triciclos, mesas y otros utensilios, pueden recuperarlos siempre que paguen las multas que pueden ser de RD$500 hasta RD$7,000.