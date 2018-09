Campesinos denuncian amenazan con destruirles cultivos para sacarlos de terrenos del IAD

En los documentos de la acusación, la fundación cita que fue creada conforme al decreto No. 136-04, que buscado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la disposición presidencial de esa fecha no la cita.

“Primeramente llegaron (la fundación) y nos usaron para hacernos 55 casas, y luego se dilató para llegar, después dizque el terreno no daba para proyecto de vivienda y vieron que no iban a hacer casas, vinieron y nos repartieron la tierra a todos en el (2012)”, expuso Danilo Merán Mateo, uno de los parceleros afectado.

Lo que dice la fundación

“Yo no sé qué se hará (con las familias) porque algo habrá que hacer, por el bien de ellos mismos incluso (...) “Como ente social me ha molestado (la reacción de los campesinos al solicitárseles los terrenos”, agregó.

IAD, terrenos son del Estado

Entrevistado sobre el conflicto, el gerente del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en Monte Plata, Felipe Moreno, explicó que el título que se le cedió a la Fundación Hogar para el Rescate de la Familia es provisional y puede ser cancelado.

Explicó que la demanda de la institución “sin fines de lucro” ante la justicia no puede prosperar porque por el tiempo que llevan los parceleros en el terreno y el uso dado “los hace casi dueños”.

“Los terrenos no son de nadie, los terrenos son del Instituto Agrario Dominicano y el que determina de quienes son es el director general (...) nosotros como Instituto Agrario no podemos desalojarlos. Ella (a Rodríguez Vásquez) quiere que el director (del IAD) la reciba y el director la iba a recibir, pero el director conversando conmigo ayer me decía que no iba a sacar a esos parceleros de ahí.

Ellos – agrega Moreno -están en unos terrenos que son, le reitero, de la reforma agraria y aunque el director le hace un título provisional, el título así mismo dice, el título que se le emite a la fundación, así mismo como cuando es al parcelero, el título dice provisional, que quiere decir que lo tenemos en prueba, si usted no trabaja los terrenos, si usted no le da buen uso el IAD” puede cancelárselo.

Moreno consideró válido el argumento de los campesinos de que las 572 tareas de tierra la fundación las solicitó utilizando a la comunidad para conseguirlos, y que por eso han manifestado que la abandonarán si es para un proyecto que los benficie.

“Ellos van a estar tranquilos (probablemente el director ya tiene una solución sobre ese título provisional porque los terrenos se le dieron para unos fines y no pudieron utilizarlos para esos fines”, concliyó.