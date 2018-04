Expertos afirman que los choferes deben ser el centro de la solución del problema del transporte

SANTO DOMINGO. Los expertos en transporte y movilidad urbana, Luis Alba y Luis Molina, coincidieron en que el Estado y el sector privado tienen una gran oportunidad de mejorar el sistema de transporte con los instrumentos que otorga la ley 63-17 y la disposición del Gobierno si se toma en cuenta a los choferes como los actores principales para la solución del problema.

Alba, técnico en seguridad vial, dijo que hay que darle un voto de confianza al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para que empiece a ejecutar lo que ha anunciado en materia de transporte y tránsito aunque estén los mismos actores sindicales.

“Si el Gobierno les da las conquistas sociales a los conductores, a los choferes que no tienen pensión porque no cotizan, y no tienen sueldos ni prestaciones, y no a los dirigentes, no sería más de lo mismo”.

Manifestó que no es solo mejorar la calidad, la puntualidad y la seguridad del transporte público colectivo, sino que también será un ahorro para las personas de a pie que invertirá menos dinero en transporte y tendrá más seguridad.

“Si el INTRANT se une a lo que ha hecho el Estado en otras ocasiones, definitivamente creo que perdimos la oportunidad de oro de contar con lo que merecemos, eficiente, seguro y puntual y que los conductores sean entes que no trabajen lo comido por lo servido, sino que tengan protección social y un sueldo digno”.