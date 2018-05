Defensora del Pueblo insiste local depende del Presidente

SANTO DOMINGO. La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez, afirmó que la construcción del edificio que alojaría las oficinas de esa entidad, en una propiedad que compró hace dos años en la avenida 27 de Febrero, está en manos del presidente Danilo Medina.

Explicó que el diseño del edificio fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas con la participación del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y agrimensores (CODIA), y que las documentaciones fueron llevadas a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del estado para que revisara el trabajo hecho.

Informó que ha dado todos los pasos legales para que se inicie la construcción del edificio en un terrenos de 1,500 metros que se adquirió hace poco más de dos años en la avenida 27 de Febrero entre la Privada y la Caonabo.

Manifestó que el local que ocupan en la Plaza Merengue se trabaja como sardina y que incluso no cuenta con una oficina.

Martínez indicó que luego de hacer todos los trámites para la obra decidió dejar que sean otras instancias del Estado las que construyan porque ella no sabe de eso.

“Ya en las redes y en los periódico, la licitación la cancelé, la paralicé porque yo no soy ingeniera, eso conllevaba demasiado hilo para tejer, y yo no podía controlar todo porque no vine aquí a construir, mui trabajo es de abogado.”

Sostuvo que tienen unos 400 millones de pesos para la edificación en el Banco de Reservas y en cuenta correine hay otros 20 millones para comprar los inmuebles de las 31 oficinas que tienen representación en las provincias.

Indicó que el 1 de este mes envió una carta al presidente Danilo Medina en la que le informa que tienen los recursos y los estudios geotécnicos, el diseño, planos y estimados presupuestarios.

“Señor presidente, imploramos a Dios para que diera a quien suscribe, luz y conocimiento, como le dio al Rey Salomón, y que ayude a entender la misión del Defensor del Pueblo de contribuir a salvaguardar los derechos humanos, fundamentales y medioambientales”, expresa Martínez en su carta.