El año 2018 augura mejoría en el transporte en Santo Domingo

SANTO DOMINGO. El 2018 promete mejoría en la movilidad terrestre y aérea de más de medio millón de residentes en Santo Domingo Este, Norte y parte del Distrito Nacional con la puesta en funcionamiento del Teleférico y la línea 2-B del Metro de Santo Domingo a más tardar a mediados de año.

De los dos sistemas de transporte, el que aparenta que estará concluido en el más cercano plazo otorgado por las autoridades, es el Teleférico, por el trabajo constante y el notorio avance de su construcción que estaría en prueba en el primer trimestre del año. Desde su inicio, la obra, ideada por la administración del presidente Danilo Medina, ha estado en ejecución, y sólo las lluvias y otros fenómenos han reducido su velocidad de construcción, los recursos han estado fluyendo con normalidad, según se puede apreciar en los avances de la obra.

Su impacto no sólo será en la calidad, confort, seguridad y bajo costo del transporte en los dos sistemas, sino que sus ideólogos prevén una reducción de los entaponamientos en esa parte de la provincia, especialmente Santo Domingo Este, el más poblado de los municipios del país.

Se estima que el Teleférico tendrá una capacidad de transporte de 300,000 personas por día y su mayor impacto sería en Santo Domingo Este, principalmente Los Mina y Los Tres Brazos, Sabana Perdida, Villa Mella y La Victoria.

En cambio, la Línea 2B (L2B) del Metro beneficiaría una cantidad similar de residentes en sectores como Los Mina, Alma Rosa, Cancino, Invi, barrio Duarte y otros.

De los dos sistemas de transporte, la Línea 2-B del Metro es la que presenta mayor atraso, a pesar de que el 5 de mayo de 2016, el presidente Danilo Medina inició la etapa de prueba que duró más de una semana transportando ciudadanos de manera gratuita y desde entonces, muy poco trabajo externo se observa. El óxido de los rieles es la prueba de la lentitud en las cuatro estaciones a lo largo de los 4.6 kilómetros de extensión.

De acuerdo con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), los trabajos están avanzados en 95%, que sólo faltan detalles en las estaciones sin nombre, pero numeradas desde la 21 hasta la 24.

“Se está trabajando en las instalaciones ferroviarias en túneles y en las estaciones en los niveles subterráneos de mezzanines, andenes y escaleras de emergencias. Las instalaciones electromecánicas: subestaciones y vías férreas (rieles), ascensores y escaleras eléctricas”, indica un comunicado de la OPRET.

Ciudadanos consultados creen que el Gobierno ha tenido tiempo de terminar la Línea 2-B porque hasta el préstamo que espera aprobara el Congreso se cumplió, y sin embargo, se ve muy poca actividad en la parte externa de las cuatro estaciones.

“No hay intenciones de terminar el Metro, porque ellos lo están dejando para asuntos políticos, para después cuando esté el proceso político adelantado, ellos venderle a este pueblo esa imagen, hace tiempo que se inauguró y por qué no lo entrega”, se preguntó Ernesto Perdomo.

Francisco Pérez, otro ciudadano, manifestó que la línea 2-B es “super importante” y fundamental para el transporte de los residentes de Santo Domingo Este.

Aunque no conoce la causa de por qué la obra no ha sido terminada, entiende que ha habido tiempo para que esté en funcionamiento. “Es posible que si Juancito ( Juan de los Santos) estuviera vivo, estuviera terminado porque él le daba fuerza a lo que eran las necesidades del municipio, Él con eso no comía cuentos”, sostuvo.