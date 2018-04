El humo que emana de Duquesa “activa las alarmas” preventivas en el Gran Santo Domingo

Las causas

Los afectados

Ciudadanos entrevistados dijeron que para respirar tienen que encerrarse en las casas y como dice Guillermo Rojas, están mal por la humareda. “Ya no hay manera, por más que uno se ponga perfume , no vale”, dijo.

Los efectos

La doctora Ivelisse Acosta, vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, informó que cuando las personas inhalan algunas sustancias contaminada por el aire o están en contacto con sustancias irritantes causan afecciones inflamatorias, la vía aérea se irrita, la gente tose y se afecta los ojos y la piel.

Exhortó a la población a no alarmarse, pero también llamó a las personas que tienen alguna condición a tomar las medidas de lugar a fin de no ser afectadas, como los que padecen de enfermedades broncopulmonares, los asmáticos, los bronquíticos, los fumadores y sobre todo mucha atención con los niños y ancianos.

“Entiendo que aunque la gente se preocupa, no se debe entrar en pánico porque, por suerte estamos viendo que se están tomando medidas para controlar, eso no significa que no se vuelva a producir, que la gente tenga claro que los pacientes asmáticos o los que llevan tratamientos para problemas bronquiales, que no dejen su tratamiento y si tienen necesidad que acudan a su médico”.

Consideró que no es prudente hacer un alerta de mascarilla porque la solución no es crear pánico, sino ofrecer información y tener conocimiento de que lo mejor es no estar por las zonas afectadas.

“Lo que pasa es que ahora se han juntado muchas cosas, acabamos de entrar prácticamente en el cambio de lo que sería la primavera y aparte de eso hace unas semana tuvimos un poco de la influenza y entonces ahora esto, que son condicionantes para que haya algunos proceso virales“.