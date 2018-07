El “Pequeño Haití”: una zona de caos y desorden en la ciudad

¡Juntos, pero no reburujados!

“Aquí no hay compañerismo, hemos querido hacer una organización, pero no se ha podido, aquí roban mucho, el otro día tuve que caerle a palo a uno ahí que se llevaba una mercancía”, cuenta.

Los extranjeros parecen mayoría y se concentran principalmente en la calle Del Monte y Tejada, donde venden flores, ropas nuevas y usadas, calzados, comida y no faltan las botánicas, peor también hay almacenes de mayoristas para la exportación de productos en grandes cantidades.

Aunque dominicanos y haitianos están juntos en el perímetro no están “reburujaos”, como dice Diómedes Méndez quien lleva 31 años vendiendo objetos viejos con los que mantiene su familia.

Silencio cómplice

Los haitianos se muestran renuentes a hablar, muchos hacen señas de que no saben hablar español para no hablar con la prensa y otros se esconden, pero los hay que se muestran indiferentes a las preguntas como si no estuvieran hablando con ellos.

Rafael Rojas vende libros viejos, cámaras obsoletas, ropa y utensilios para el hogar y muchos otros objetos desechados y dice que en los 18 años que lleva en el lugar ha podido garantizarle el aliento a su familia, peor está cansado por la falta de unidad.

“Estoy loco por irme de aquí hay demasiada maldad, hay ladrones y de todo, demasiada delincuencia, yo no he dejado todo botado porque de aquí es que yo mantengo a mi familia”, dice.