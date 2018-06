El proyecto BID Ciudad Colonial sigue detenido

SANTO DOMINGO. La segunda etapa del Programa de Fomento al Turismo en la Ciudad Colonial del Ministerio de Turismo (MITUR), que estará concentrado en la zona norte de la ciudad colonial, sigue detenido por diferencias entre las instituciones gubernamentales y los sectores involucrados.

Por esta razónel Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia este proyecto, no ha entregado los noventa millones de dólares restantes del préstamo que tenía un plazo de desembolso para marzo de este año. Aunque el período venció, las autoridades tampoco han decidido cuál será la institución que encabezará la segunda etapa de las obras.

El apoyo del BID contemplaba dos partidas: una por la suma de treinta millones de dólares -más el aporte del Gobierno dominicano por la suma de 1,150,000 dólares, que ya fue utilizada en la rehabilitación de museos, calles, casas, iluminación e instalación de cámaras de seguridad en la Ciudad Colonial. La segunda, por valor de noventa millones de dólares es la que todavía no ha recibido el acuerdo del Gobierno.

Maribel Villalona, directora de Planificación y Proyectos del MITUR explicó que se ha intentado crear un fideicomiso entre el Ministerio de Cultura, el de Turismo y el Ayuntamiento del Distrito Nacional y las modificaciones que se han planteado son complejas por lo que no se ha logrado que todas las partes firmen. Aunque esta segunda parte del plan se conoció en el Congreso y se incorporó en los presupuestos del 2016 y 2017, no se ha definido si será el MITUR el encargado de continuar el proyecto y empezar los nuevos trabajos. “Nuestro país necesita continuidad de Estado y si hay algo que está bien; ¿por qué cambiar?”, dijo Villalona. La directora informó que estos nuevos trabajos contemplan la renovación de nueve kilómetros de calle para recuperar plazas y viviendas e integrarlas a la actividad comercial y turística, también el rescate de las Ruinas de San Francisco” y mejorar el sistema de parqueos. “Hay un gran riesgo, no sólo de que no se haga, sino que haya un revés”, concluyó.