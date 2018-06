Empieza hoy construcción de terminal de autobuses en entrada Los Alcarrizos

SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina dará hoy el primer picazo para la construcción de una terminal interurbana de autobuses del Cibao en el kilómetro 15 de la autopista Duarte, a la entrada de Los Alcarrizos.

La actividad está pautada para las 4:00 de la tarde y asistirán, entre otros, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el gobernador provincial, Juan Frías; el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Manuel Antonio Saleta García; los alcaldes de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña y de Los Alcarrizos, Junior Santos.

Los trabajos de construcción de la terminal estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y de acuerdo con su titular, Gonzalo Castillo, se trata de una obra que permitirá recibir cientos de autobuses de la región del Cibao, que no tendrán que entrar a la ciudad. El objetivo es que la terminal denominada “multimodal” no solo sirva para recibir y despachar los autobuses hacia las 14 provincias de la región Norte, sino además que también sea un lugar de concentración y conexión del Teleférico y el Metro de Santo Domingo. Sobre ese particular Castillo confirmó la construcción de un teleférico desde esa terminal, próxima al elevado de Los Alcarrizos, hasta la estación María Montez del metro en la avenida John F. Kennedy con Luperón.

Diario Libre preguntó a Castillo si los trabajos contemplan una nueva línea del teleférico y el funcionario respondió: “Sí, también va un teleférico desde ese punto (la terminal) al kilómetro nueve de la Duarte con siete estaciones. Un recorrido de ocho kilómetros. En el kilómetro nueve conecta con el Metro”, precisó el funcionario.

Residentes en Los Alcarrizos tenían la esperanza de que el metro o el teleférico entraran hasta el municipio, para de esa forma beneficiar a los más de 300,000 habitantes del lugar que enfrentan dificultades para entrar y salir a sus sectores debido a la estrechez de la calle Duarte, la principal vía de acceso, y que se congestiona casi de manera permanente.

Con relación a la construcción de un nuevo teleférico, como informa el ministro de Obras Públicas, una fuente de la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entorno (URBE), entidad que construyó el sistema que une a Sabana Perdida, Los Tres Brazos y Gualey con la línea 2-B del metro, informó que no tiene conocimiento de la obra.

Indicó que hasta ahora no se les ha requerido replicar los conocimientos en construcción de teleférico en otro lugar.