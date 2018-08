Enfrentamiento entre policías y pobladores de Sierra Prieta deja un joven herido de bala

SIERRA PRIETA. Un joven herido en el costado izquierdo fue el resultado de violentos enfrentamientos a perdigonazos, tiros y pedradas ayer entre agentes de la policía y pobladores de Sierra Prieta, que reclaman la continuidad de la carretea que los une con el distrito municipal Mamá Tingó.

El herido fue identificado como Leonardo Herrera, de unos 28 años, el cual fue impactado por un disparo de un supuesto agente policial vestido de civil, según informaron testigos.

El joven estaba internado en el área de reanimación del hospital Ney Arias Lora y, según el parte médico, hasta ayer estaba estable, mientras se evaluaba la posibilidad de ser intervenido quirúrgicamente.

Durante once horas, el tránsito fue nulo por la citada vía debido a la quema de neumáticos, troncos y piedras, pero sobre todo, por el enfrentamiento entre los policías y los manifestantes en el kilómetro 26 de la carretera que une al municipio con Monte Plata.

El motivo es que el cabildo de Santo Domingo Norte prometió construir la carretera de 13 kilómetros hasta el distrito municipal Mamá Tingó, pero solo construyó unos tres kilómetros.

Kelvin Ozoria, uno de los vocero de los manifestantes, dijo que se han cansado de visitar y entregar cartas al alcalde René Polanco, al Ministerio de Obras Públicas y hasta al propio presidente Danilo Medina, pero solo les hacen promesa.

Acusó al alcalde Polanco de tratar de engañarles al subir una foto en las redes sociales diciendo que construyeron las carreteras cuando en realidad en solo dos kilómetros fue asfaltada.

Manuel Núñez y Dámaso Lara indicaron que la carretera está en pésimas condiciones, lo que no permite el paso de vehículo con normalidad, especialmente cuando llueve porque todo se convierte en una laguna.

Explicaron que próximamente el presidente Danilo Medina inaugurará una escuela en Mamá Tingo y que para que no vea las condiciones de la carretera lo llevarán por otra vía en el kilómetro 35.

Carlos Encarnación, uno de los jóvenes participantes de la protesta, dijo que la violencia la generaron los propios policías cuando uno de los agentes lanzó una bomba lacrimógena contra los manifestantes.

Candelaria Figueroa explicó que debido al mal estado de la carretera las ambulancias del 9-1-1 no quieren llegar hasta la comunidad y los estudiantes no pueden ir a las escuelas cuando llueve, porque todo se inunda.

“El presidente le preguntó a René delante de mí el día de la inauguración de la escuela, que si esa carretera no estaba hecha y él le dijo que no, pero que la iba a hacer, pero no ha hecho nada”, dijo la señora.