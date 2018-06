Insisten se construya terminal en Los Alcarrizos

LOS ALCARRIZOS. Comunitarios de Los Alcarrizos calificaron de chantajista el rechazo del empresario del transporte Antonio Marte a la construcción de una estación multimodal en la entrada del municipio.

Roberto Abreu, dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Comunitarias para el Desarrollo de Los Alcarrizos(COCDELA) al hablar en rueda de prensa en el lugar donde se construirá la terminal, dijo que Marte lo que quiere es que le compren terrenos en los kilómetros 18 y 22 de la autopista Duarte.

“Los dirigentes comunitarios nos hemos reunido para darle un total rechazo a las intenciones que tiene el presidente de CONATRA de pretender que estas obras sean movidas hasta donde están sus terrenos y sus empresas”, señaló.

Aclaró que el kilómetro 18 de la Autopista Duarte no pertenece a Los Alcarrizos, sino a Pedro Brand, por lo que de concretizarse la pretensión de Antonio Marte, las obras no beneficiarían al municipio. Advirtió que los dirigentes comunitarios estarán al acecho para que el presidente de CONATRA no se salga con la suya.