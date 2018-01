La Ciénaga se inclina por casa por casa

SANTO DOMINGO. Dirigentes de juntas de vecinos de La Ciénaga afirmaron ayer que no se oponen a que los moradores que así lo deseen acepten dinero del Gobierno para mudarse de la zona que será desalojada, como contempla el replanteamiento del proyecto Nuevo Domingo Savio.

Jesús Martínez, presidente de una de las 15 juntas de La Ciénaga, indicó que el geólogo Osiris de León desconoce lo que es La Ciénaga porque no todo el terreno es vulnerable como planteó en rueda de prensa junto a URBE, y dijo que su casa está a menos de 50 metros del río y el agua nunca le ha afectado.

“Nosotros sí le decimos al Gobierno y a los que están cargo del proyecto, que de aquí nosotros no nos movemos si no es para una casa, de casa para casa, porque si no que nos dejen aquí, nosotros no queremos dinero”.

Sin embargo, sostuvo que como dirigente respeta a quienes quieran el dinero por sus viviendas, pero que están conscientes de que con lo que les den no alcanzará para comprar una mejora ni siquiera ahí mismo en La Ciénaga.

Isaías Terrero, presidente de la Junta de Vecinos “Caminando con Jesús”, de El Clarín en La Ciénaga, aclaró que no se oponen al desarrollo del proyecto, pero que quieren que sea de casa para casa. Tampoco se oponen a quienes quieren que les paguen sus propiedades. Recordó que el artículo 59 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales y que el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social.

“Si hay un munícipe que quiere su dinero, nosotros no estamos opuestos a eso, porque ese es un derecho que le asiste, ahora bien, la mayoría de los afectados quiere su casa porque han sido propietarios desde hace 20, 30, 50 años”.

Tanto Isaías Terrero como Marino de Jesús Méndez, otro dirigente comunitario, consideran que lo que se pretende hacer en La Ciénaga con el nuevo ingrediente de que no se construirán casas, no es el sentir del presidente Danilo Medina, por lo que apelaron a su sensibilidad y al compromiso que asumió cuando visitó el sector.

De Jesús Méndez dijo que probablemente hay cosas detrás de ese cambio repentino de que no se construirán casas, que a lo mejor ni el presidente Medina se ha enterado.

“La dirección comunitaria de aquí, de La Ciénaga, no es verdad que vamos a permitir que aquí se haga lo que a otros les dé la gana. Nosotros vamos a jugar un papel protagónico y vamos a respaldar a este pueblo”, sostuvo.

Frankeli Lora, presidente de la Junta de Vecinos Barrio Nuevo, Los Cocos, dijo que buscan la coordinación de todas las organizaciones para hacer lo que diga la comunidad, ante el anuncio que considera raro por parte de la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entorno (URBE).

“De repente ahora dicen que ya ahora es a comprar que vienen, pero y por qué no lo dijeron en octubre cuando hicieron un estudio y es ahora en enero que salen con eso y es cuando nos lanzamos a la calle que dicen que el terreno no sirve”.