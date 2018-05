La contaminación visual: una ruptura con la naturaleza

Desorden

La contaminación visual es una especie de desorden arquitectónico y no arquitectónico, invadiendo la privacidad de las personas.

El crecimiento urbano en la República Dominicana ha contribuido en algunos sectores al incremento de la contaminación visual, la que ha ido creciendo por décadas.

En América Latina la ocupación de espacios públicos es uno de los principales elementos que generan impactos visuales negativos y la República Dominicana no escapa a ello. La contaminación visual no solamente implica estética, sino también salud pública, economía y seguridad; no es solo un problema estético porque la saturación de imágenes en el cerebro produce estrés y no se pueden ordenar las lecturas, debido a la perturbación de las ideas. Todo esto tiende a producir diferentes tipos de accidentes y alteración del sistema nervioso. Afecta principalmente a los niños, a los ancianos y animales. En los niños afecta los niveles de concentración, lo que a la vez tiende a bajar su capacidad intelectual. Esta contaminación influye en nuestro sentido de comodidad, por eso tenemos que luchar por tener espacios públicos limpios y organizados.

Es necesaria una mayor participación y colaboración de la ciudadanía para enfrentar este tipo de problema. Países del hemisferio como Costa Rica han legislado en torno a la contaminación visual en 1995 en su artículo 71 “se considera contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen en perjuicio temporal o permanente del paisaje los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se omitan en el futuro”.