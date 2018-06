La contaminación y riesgo de las marañas de cables en la República Dominicana

Responsabilidades

Ha habido mucha irresponsabilidad de quienes se han dedicado a este tipo de mala práctica, pero también no deja de ser una responsabilidad de nosotros los ciudadanos que hemos permitido esta contaminación visual y no hemos exigido que se deje de cometer este tipo de delito que nos afecta a todos. Esta problemática tampoco deja de ser una responsabilidad de los ayuntamientos, Ministerio de Medioambiente, el INDOTEL, Ministerio Público y la Policía. Lo peor de todo esto, es que hemos sido indiferentes con esta problemática. No tenemos que ir a ningún barrio solamente hay que salir a las calles y de inmediato al mirar los postes encontraremos el desorden de cablería . En esto no hay diferencia entre calles, avenidas, barrios y sectores residenciales todo es lo mismo. Sobre todo en el gran Santos Domingo y las provincias con más densidad poblacional.

Con las marañas de cables que tenemos fácilmente se llenarían 2 estadios y faltaría espacio. Este tipo de contaminación en la Republica Dominicana, propicia un gran desorden. Son muchos los cables que no se utilizan y se dejan colgados o tirados en calles y avenidas, porque es mucho más fácil el desorden que recogerlos y llevarlos a un lugar de desecho. Pero también hay muchas instalaciones de cableados sin ningún tipo de criterio.

Las competencias y las malas prácticas entre algunas prestadoras de servicios de telefonía, transmisión por cable e internet acompañado del descuido ha sido la principal fuente de contaminación por marañas de cables en la Rep. Dom. Esto se ha ido convirtiendo en un peligro de salud para los dominicanos y además afecta el tránsito vehicular y peatonal. A parte de los daños ambientales, de salud y de ornato afectan también la propiedad privada.

Las marañas de cables aparte de romper con la estética y el paisaje, perturban la vista y afectan el cerebro de las personas.

Entiendo que la constitución y las leyes regulatorias medio ambientales en este sentido deben ser respetadas y así evitarles una carga al Estado y la incomodidad y el riesgo de salud de los ciudadanos.