La Nueva Barquita cumple hoy dos años de inaugurada con logros y desafíos

Unas de cal y otras de arena

Evangelina es una de ellas y confieza que eso no le gusta, que no ve la necesidad, como tampoco le agrada que ahora no tiene dónde ganarse la vida. En La Vieja Barquita vivía de vender habichuelas blanditas, pero que ya no lo puede hacer porque está prohibido.

“Yo diría que estamos bien aquí, no nos mojamos, no hay que salir corriendo con las cosas cuando llueve, pero no tenemos de qué vivir, por ese lado estamos mal porque aquí no hay empleos y allá uno vivía de cualquier cosa”.

Leo Almonte es un joven que prefiere vivir en La Vieja Barquita. “Mira aquí no se puede hacer un coro porque de una vez viene la policía, uno está preso aquí, allá nosotros hasta amanecíamos bailando y bebiendo, pero aquí no, esta gente tiene demasiada ñoñería con esto”, sostuvo.

Otra señora que no quiso identificarse dice que ella s[i vive bien. Que no permite des[ordenes en su edificio del bloque B y aclara que para mantener la situación en su edificio ha tenido que echarse de enemigos a varios vecinos acostumbrados a vivir en el caos. La limpieza y el orden saltan a la vista.