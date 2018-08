“¡Llegó la hora!” URBE afirma este mes inicia traslado de 1,400 familias de Domingo Savio

Organizaciones y disparidad de los vecinos

Luego de anunciados los cambios del proyecto que descartaba la construcción de viviendas, las posturas de los residentes en La Ciénaga y Los Guandules se dividió porque parte de los moradores de Los Guandules quiere el pago de las viviendas, pero los de La Ciénaga es “de casa para casa”.

Frankeli Lora, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de La Ciénaga que agrupa a unas 15 organizaciones, dijo que hasta ahora con ellos no han hablado. “Eso sería en la parte de Los Guandules porque del lado de nosotros (La Ciénaga) no se ha hablado nada, nosotros les pedimos información a ellos, que nos digan algo y no quieren decir nada, ellos quieren negociar directamente con la gente y nosotros defendemos nuestra gente porque quizás el dinero que les den no les alcance para otra vivienda”. Indicó que hace poco más de un mes que las 15 juntas de vecinos escogieron la nueva directiva que dirige, a la que la comunidad le confió su representación y defensa.

Para González Cuadra el retraso en el inicio de los trabajos se debe a la cantidad de intereses de las organizaciones. “Yo veo algunos que nos han manifestado que es a través de ellos que nosotros tenemos que comunicarnos con los que vamos a desalojar, pero las personas que vamos a desalojar no quieren que nadie sea intermediario”.