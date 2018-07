Mercado Modelo: un atractivo turístico y cultural que requiere intervención

El principal problema

“En los últimos tiempos, el movimiento de turistas realmente ha disminuido porque obedeces a sin número de elementos, no solo al deterioro y al no hacer lo que se debió para atraer a la gente como una campaña de motivación para que las personas vayan a comprar”, dijo.

¿Competencia desleal?

Ella también confirma que se ha registrado una baja en las ventas y en parte tiene que ver con las condiciones del mercado, pero además por la competencia desleal que existe porque mientras ellos venden un artículo en 20 dólares, en la Zona Colonial se lo venden a 100.

“Hemos tenido problemas serios con la Zona Colonial, ellos se aprovecharon de la debilidad del comerciante del Mercado Modelo y comenzaron a desacreditarlo para que los turistas no subieran para acá, diciéndoles que se quemó y otras cosa y en la época de cruceros? Aquí no llega ni una guagua de esas, todos se quedan en la Ciudad Colonial”.

Habla con indignación del problema de las filtraciones: “Yo tengo 26 años aquí y soy una de las más afectadas, tengo una afluencia de agua, se me han podido vitrinas, se me han dañados mercancías y cuando llueve me la paso secando porque me da miedo una persona se me vaya a caer, pero definitivamente estamos desesperados”, dijo.

Aunque en el pabellón central donde se venden las artesanías hay seguridad e higiene en la parte dedica a la venta de alimentos no tanto. Las condiciones no son las mejores.

Hay mayor arrabalización con la venta de productos agropecuarios, algunos de ellos en plena vía, donde el jolgorio es casi permanente. En las horas de matanza de las aves la situación en el lugar es dramática por la cantidad de sangre, plumas y las condiciones antihigiénica, pero una vez termina la matanza, mejora la situación de salubridad.

Compradores entrevistados abogaron por una intervención del centro de abasto para que haya más higiene y productos.

“Esto está vuelto un desastre aquí, antes una venía conseguía de todo y a buen precio”, dijo Antonia Tejeda, mientras que Flanklin Luciano consideró que con una buena inversión el mercado Modelo volvería a lograr su esplendor.

“Esto lo que hay es que organizarlo, mira que este mercado están bien ubicado, casi en el corazón de la ciudad”, dijo Luciano.