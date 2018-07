Metro y Teleférico reducen distancia, tiempo y estrés

De la tierra al aire

“A mí me encanta porque llego más rápido, pago menos dinero, me evítalos el estrés de tapones, confío en el sistema es esto es seguro. Mira que brisita pura hay aquí a la gente que se suba, esto no es nada...valió la pena, “Danilo no sabe lo que hizo”.

De regreso:

A la 10:55 el equipo de Diario Libre aborda otra cabina del Teleférico, pero esta vez con destino al Centro de los Héroes para también saber el tiempo que se toma y el comportamiento de las personas.

En el trayecto nos encontramos con los pasajeros Francisco Peña, Francis Morillo, Maritza Alcántara y Alberto Beato.

Para Peña el nuevo servicio les ha beneficiado porque no se estresa para trasladarse a su trabajo en el Centro de Los Héroes porque “no coge tapones”.

“A mí me ha beneficiado cien por ciento porque me deja cerca de Casa en Sabana Perdida, yo voy a mi trabajo a la Feria y llego en 40 o 50 minutos y no me estreso con los tapones, esto no me da miedo”, cuenta.

Para Francis Morillo era su primera vez en el Teleférico y dice que no siente miedo y que es una obra que vale la pena, también dice que se transporta con rapidez y sin los “odiosos tapones”.

Maritza Alcántara si viaja asustada y al preguntarle lo confirma mientras mira por el cristal de la cabina los techos de las casas: ¿Tiene miedo? “bastante, es que le tengo miedo a la altura” y qué te parece este servicio?. “Me parece bien, se descongestionan las vías y se reducen los tapones”, ¿te volvería a montar? Sí.

Alberto Beato dice que no vive en la zona, por lo tanto no se beneficia de la obra, pero reconoce su importancia. Se subió al Teleférico para saber lo que era y le parece bien. “Está chévere no le voy a dar el uso que otra persona le van a dar porque no vivo de este lado, vine a ver lo que se siente, no tengo miedo para nada”.

El circuito del Teleférico tiene transfer en Sabana Perdida, pero de inmediato se sube al otro circuito que une ese sector con los Tres Brazos y Gualey, se cruza por el río Ozama en la parte que divide a Los Tres Brazos con Sabana Perdida y luego Los Tres Brazos con el Distrito Nacional.