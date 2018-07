Objetivo: recuperar la vivienda en la Zona Colonial

Se ha hecho una gran inversión por el gobierno y se puede ver toda la revitalización que ha tenido la Ciudad, la recuperación del espacio público. Hoy día, todos nos estamos peleando por el metro cuadrado, para pasar la bicicleta, el motor, el auto. Se puede caminar en Ciudad Colonial y antes era un peligro, tú no podías ver una ciudad limpia y con seguridad. Eso sin hablar de toda la revitalización y todo el apogeo económico que es innegable.

La República Dominicana tiene turismo de playa y sol, turismo de todo incluido. Hoy en día la tendencia de turismo ha cambiado mucho... Había una gran preocupación. Todo el mundo habla de esa parte histórica pero no tenía ninguna identidad para poder atraer a la gente. Y para proteger ese patrimonio, había que empezar por dotar la ciudad de esa personalidad que se necesita.

No, hay un programa sólido con una visión de que se quiere intervenir, cuál va a ser el impacto en diferentes áreas. Esto va a tener muchos beneficios económicos y sociales para toda la población en general, no tenemos dudas. Hay que hacer los trámites internos que se requieren, estamos consolidando este modelo para la implementación los mismos retos que hemos tenido en la primera operación pero esto es con miras a darle algo a esta ciudad que a largo plazo va a seguir en el tiempo.

No, en lo que hay que enfocarse es en cómo hacemos nosotros la transición en el cierre de nuestra primera intervención y como le damos inicio a la que sigue y no parar.

Exacto. En ningún momento se trata de socavar, restringir las competencias, en ningún momento nosotros hemos querido apropiarnos o proponer... Cada una tiene una institucionalidad, que hay que respetar. Nosotros no estamos proponiendo ni quitando competencias a ninguna de esas entidades pero cada quien en el proceso tiene que hacer lo que corresponda, el que tenga que autorizar que se rompa la calle, que venga, el que presta el servicio que lo preste... Por decirlo de alguna forma, no estamos tomando parte. Aquí hay una serie de instituciones con competencias, responsabilidades concretas y bien definidas.

El gobierno debe cumplir con una serie de requisitos internos para poder desde el punto de vista formal cerrar la operación con nosotros. Debe tener los recursos en su presupuesto, eso lo hizo el año pasado pero no se alcanzó a firmar el contrato. Este año tiene que esperar a mandar su presupuesto reformulado para cubrir las partidas, para estar habilitado. Esto es lo que estamos esperando. Se busca un nuevo modelo de gestión, ayudar a esa gobernanza. Se aprendieron muchas cosas en la primera ejecución de la operación y hay muchos factores que inciden en esas 100 manzanas. Es el sector público, el sector privado, la población, la Alcaldía, el Ministerio de Turismo, de Cultura, de Movilidad, Intrant...

Vivienda

¿Cuál es el objetivo de la segunda etapa?

Lo que buscamos nosotros es que la gente que está ahí se quede. Ahí a la gente hay que cautivarla, ¿cuál es su problemática, como la mejoramos? Casi el 25% de la vivienda es precaria, el 72% no tiene título regulado, casi el 10% no tiene agua, el 25% está desocupado... Y no queremos una ciudad museo, ni un parque temático, queremos una ciudad viva.

Queremos que la gente que está tenga su identidad, viva su barrio, lo cuide, lo quiera. Esta intervención está buscando arreglar, hacer lo que ya hicimos en un número mayor de manzanas pero adicionalmente ayudar en la parte norte/oeste. Esta parte hay que integrarla a la ciudad y eso es parte del esfuerzo que estamos haciendo y en la que el gobierno se va a enfocar.

El problema de titulación es realmente un freno....

Sí. Hay una serie de acciones que van dirigidas a beneficiar las condiciones de cómo vive la gente y que la gente se apropie de ese espacio y podamos tener un impacto económico y social. Adicionalmente, esa gente hay que capacitarle, vamos a tener un programa para ver cuál es la actitud y habilidades que esa persona tiene y cómo logramos capacitarla, insertarla al mercado laboral de una forma regular.