Tropigas aporta barcos que recogen basura de ríos Ozama e Isabela

SANTO DOMINGO. La Fundación Tropigas puso en funcionamiento ayer dos embarcaciones recolectoras de residuos sólidos y orgánicos que son utilizados en los ríos Ozama e Isabela dentro de su programa Ribera Verde.

Los barcos recolectores buscan disminuir la cantidad de residuos a ambos ríos que son arrastrados en toda la ribera del Ozama e Isabela.

Los Jacintos de Agua o Lila, así como otras plantas acuáticas serán recogidas mediante sistemas hidrobiológicos, al igual que los plásticos y otros residuos que en la desembocadura de las cañadas se descargan en ambos ríos.

Se trata de una iniciativa de la Fundación Tropigás, del Grupo Empresarial Martí, como parte de la responsabilidad social de la entidad.

Carlos José Martí, presidente de la Fundación, dijo que las dos maquinarias recogerán los residuos flotantes, pero además aquellos que está a una profundidad de 1.2 metros, para un total de seis metros re basura.

“Si empleamos este tipo de equipos, yo estoy seguro que en los próximo tres a cuatro años vamos a tener un río Isabela limpio, igual enseñarles a las personas que viven en los barrios y ayudarlos a limpiar el entorno”, dijo.

Manifestó que ya una empresa se interesó en donar un barco como los dos presentados para ayudar a limpiar el río y espera que otras se integren a ese proyecto que no tiene interés económico ni político, sino mejorar las condiciones de los ríos.

Los equipos son de fabricación china, pero con motor estadounidense y espera que tendrán una utilidad de gran impacto para las comunidades cercanas a las riberas de los ríos Ozama e Isabela.

El costo operacional del proyecto estará a cargo de la Fundación y los equipos serán manejados por la Armada Dominicana y personal de la Fundación.

“No es solo responsabilidad del Gobierno mejorar barios como La Ciénaga, somos nosotros los empresarios también, ayudar a la gente cundo vean que su barrio está en buena condiciones, no va a tirar la basura al río, esto no es culpa del gobierno, no es culpa del ayuntamiento, esto es culpa de todos los que tiramos los desperdicios a los ríos, las industrias que deben tener sus plantas de tratamiento”, dijo.