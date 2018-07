Un verano en dominicana que enamora y encanta a estadounidense

SANTO DOMINGO. Michael Peters es un joven de 23 años nacido en Utah, Estados Unidos, que decidió pasar sus vacaciones universitarias en República Dominicana y dedicarse a enseñar a la gente emprendurismo y autosuficiencia, pero también para llamar la atención de los criollos sobre lo que considera la belleza de este país.

Utah no tiene playas cercanas y lo que más le impresionó del país es la belleza del mar Caribe y lo cerca de la gente que está, por lo que cada mañana corre unas ocho millas por el Malecón disfrutando del mar y el ambiente.

Lo hace sin temor y desde hace unos días se le ocurrió comprar cartulina y hacer mensajes positivos para llamar la atención de los dominicanos. Ayer, mientras un equipo de Diario Libre hacía fotos sobre la basura en el Malecón, llamó la atención de este hombre que venía corriendo por la acera con un letrero que decía: “¡Bocina, si amas a RD”.

Cuenta Michael que su intención es invitar a los dominicanos a que expresen su amor por este país al tocar la bocina de sus automóviles, así cada persona que la toque le está expresando que ama este país y que los dominicanos son muy agradables y simpáticos, características que dice, no se ven en cualquier país.

“Estoy muy agradecido por el tiempo que tengo acá y quiero que todos sepan que este es un país muy bueno...bocina si amas la República Dominicana es para que la gente exprese que ama este país tocando la bocina”, manifestó.

Peters habla perfectamente el español, es estudiante de Utah State University y vino al país por primera vez como parte del servicio social que se ofrece en vacaciones a través de la Fundación Nuestra Esperanza, en Haina.

“Me gusta demasiado este país, vine en mayo y me voy el mes próximo, vine como voluntario, voy cada día a Haina y también a La Romana a dar clases de autosufiencia por una fundación de monjas, no me pagan, es pasar el verano haciendo servicio a la comunidad”, contó el joven.

Cuenta que aprendió español durante dos años que vivió en Argentina en misión de los Mormones, pero que está aquí por cuenta propia.

A Michael Peters no solo le gusta el Malecón y las playas de Punta Cana, Palenque, Guayacanes y Boca Chica, sino la comida criolla. Dice que le encanta “la bandera nacional (arroz, habichuela y carne)” y que se fue a Moca a comer mofongo, pero que la mejor delicia la encuentra en la yaroa.

Expresa que quisiera vivir aquí por lo amable que son las personas y la belleza del país, y lamenta que sus vacaciones terminen el próximo mes cuando tendrá que regresar a Estados Unidos.