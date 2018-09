Vecinos demandan Estado les condone deuda por viviendas

GUERRA. La Junta de Vecinos Prados de la Caña demandó del presidente Danilo Medina que condone la deuda que tienen los adquirientes de viviendas en ese proyecto construido por el antiguo Banco Nacional de la Vivienda y que termine las obras de infraestructura contempladas. Elvin Matos, presidente de la Junta de Vecinos, al hablar en rueda de prensa ayer, dijo que están pagando altos intereses por vivienda con vicios de construcción y un proyecto que no se ha concluido. Indicó que las mensualidades son de entre RD$12,000 a RD$16,000, mientras que 271 militares recibieron las casa gratuitamente por orden del jefe del Estado. Manifestó que el director del Banco Nacional de las Exportaciones(BANDEX) Guarocuya Féliz, no ha continuado el proyecto con la construcción de guardería, instalaciones deportivas , biblioteca y apertura de supermercado. El dirigente comunitario deploró las condiciones del sector cuando llueve porque todas la calles se anegan y la gente no puede salir de sus viviendas. Informó que la Junta de Vecinos le ha enviado tres cartas al presidente para exponerle el problema y confió en que el mandatario les hará una visita sorpresa.