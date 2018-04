Codue: CIDH debería mudarse a Haití y montar una mesa allá

SANTO DOMINGO. El Estado no debería permitir que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) monte ninguna mesa para dar seguimiento a los afectados por la ley 169-14, porque esa organización siempre ha estado prejuiciada contra la República Dominicana, considera el presidente de la Confederación Dominicano de Unidad Evangélica (Codue).

Fider Lorenzo entiende que el país no tiene por qué acatar las solicitudes o recomendaciones de la CIDH porque no es vinculante, además dijo que la República Dominicana no está en condiciones de documentar a los inmigrantes haitianos.

“Lo que la Comisión debería hacer es, mudarse a Haití y montar una mesa allá para que descubra cuantos nacionales haitianos son apátridas en su propia tierra”, sugirió el religioso evangélico.

Detalló que Haití no documenta a sus nacionales y que mas del 80% de los haitianos no tienen documento de identificación.

Aseguró que la CIDH no ha hecho ningún esfuerzo para que Haití cumpla con garantizar ese derecho humano.

Fider Lorenzo habló momentos antes de la celebración de la Asamblea Ordinaria para escoger nuevos miembros de la Junta Directiva del Codue y despedir miembros salientes.