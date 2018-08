Conductor: “A quienes deben detener son a los que circulan sin ningunas luces”

SANTO DOMINGO. Al transitar por una autopista del país, totalmente a oscuras y detrás de una patana sin luces en la parte trasera, un conductor se queja de la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que prohíbe las luces LED (diodo emisor de luz y por sus siglas en inglés), con las que, dice, es la única manera de poder ver en algunas vías.

Mientras conducía, en compañía de sus hijos, según dice en el video que graba, el conductor afirma que se detuvo en dos puntos para pedir a los AMET (actual Digesett) para que detuvieran la patana, lo que no logró.

“Yo lo que quiero es detenerlo (al conductor de la patana), eso es lo que la AMET tiene que hacer, no quitar estas luces que funcionan para uno ver animales como esos en las calles. Señores, tomemos conciencia, en este país hay que hacer algo”.

El conductor apagaba sus luces para mostrar en el vídeo que la autopista estaba totalmente oscura y que sin las luces LED no podía ver el vehículo pesado. No se identificó y tampoco a la carretera por donde circulaba.



También ayer domingo, la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) pidió al Intrant revisar la resolución que prohibe el uso de luces LED porque, según ese organización, muchos de los vehículos de sus afiliados viajan a pueblos, cuyas carreteras no poseen iluminación.

La CNTU citó como ejemplo las montañas de Constanza y Jarabacoa, específicamente, que, dijo, son autopistas no iluminadas en las que las luces de fábricas no tienen la visibilidad para poder transitar por esas vías.

Este lunes, el Intrant informó que el pasado fin de semana, cuando inició las acciones correspondientes al uso indebido de luces LED y alta luminosidad, retuvo 761 barras de esas luces en todo el territorio nacional, en cumplimiento a lo establecido en la resolución número 009-2018.