Construcción de parqueos, hospitales, viviendas entre los grandes retos de este 2018

SANTO DOMINGO. El 2017 concluyó con la realización de varias obras de infraestructuras, entre ellas, la ejecución de 399 kilómetros de calles, avenidas, carreteras, caminos vecinales, puentes, accesos a escuelas y señalizaciones.

Sin embargo, este nuevo año hará falta que se ponga énfasis en edificaciones que garanticen el mejor manejo de todas las áreas del territorio nacional.

Ciudadanos consultados coincidieron que el Gobierno debe dar prioridad a la construcción de hospitales y elevados para mejorar el tránsito, y parar la edificación de escuelas.

Para el expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) Teodoro Tejada, este 2018 las autoridades gubernamentales deben enfocarse en terminar los 56 hospitales que fueron llevados a sorteo así como las escuelas y estancias infantiles que construye; hacer un plan de asfaltado y de viviendas para los pobres, tener un verdadero plan de mantenimiento de infraestructuras y edificaciones y en terminar la segunda Línea del Metro de Santo Domingo.

“Se hace necesario que el presidente haga un plan de construcción de vivienda para los pobres, porque el proyecto Juan Bosch no está diseñado para los pobres quienes no pueden pagar cinco a diez mil pesos de un préstamo”, explicó Tejada.

Entiende que en 2018 el Ministerio de Obras Públicas se debe enfocar en asfaltar los sectores polvorientos.

“Aquí no se está pavimentando sectores polvorientos, aquí se está repavimentando calles en su mayoría buenas, porque hay una serie de contratistas que están muy pegados con el Gobierno que no quieren hacer calles nuevas porque lo que deja es el asfalto. Entonces no podemos seguir en eso, vamos a tirar asfalto en los barrios que todavía están polvorientos, esta medida ayudará además a eliminar una serie de enfermedades”, enfatizó Tejada.

Espera se solucione la falta de terrenos para construir escuelas y estancias infantiles, motivo por el que, según dijo, algunos contratistas no han iniciado la construcción de varias correspondientes al primer sorteo.