Danilo Medina dice que hablará de la reelección en marzo

Gobierno pulcro

Al preguntársele si es cierto que todos los políticos son corruptos, el presidente dijo que no se siente aludido.

“Yo sé con la pulcritud que yo manejo el Estado, yo me he encargado de ponerle controles a la administración pública para evitar que la gente se corrompa, eliminé la entrega de obras grado a grado, yo estoy haciendo uno de los gobiernos más pulcros y me he preparado para que eso sea así y he protegido al Gobierno para que eso sea así”, dijo.

Sostuvo que lo importante es cómo se sale del Gobierno, “no cómo se llega y yo sé que voy a salir bien”, aseveró.

Indicó que ha cumplido con su programa de Gobierno y que es el primer presidente que tiene un Centro de Monitoreo que se llama “Monitoreo de Metas Presidenciales”, que se evalúan cada dos y cada tres meses con notas de colores para los funcionarios.

Explicó que lo que está haciendo es ayudar a que las madres jóvenes solteras puedan rehacer sus vidas, al crear las estancias infantiles donde cuidan a sus hijos para que ellas puedan ir a trabajar.

Al referirse a las críticas de algunos sectores de que no habla, Medina dijo: “Tal vez yo hablo poco, pero hablo mucho, yo estoy todas las semanas en un lugar con grupos de personas dialogando con ellos, escuchando y dando respuesta, en todos los rincones de la República Dominicana, lo que yo tengo es poca exposición a someterme a cuestionarios de preguntas por lo controversiales que suelen ser las palabras y las opiniones del presidente de la República y a mí no me gusta la controversia, a mí me gusta trabajar, pero de que yo hablo, yo hablo bastante y siempre ha sido así”, aclaró el primer mandatario.