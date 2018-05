Danilo Medina sobre China: “Nosotros lo que queríamos es estar del lado de la historia”

PUERTO PLATA. El presidente Danilo Medina dijo este martes aquí que lo “único que República Dominicana le pidió a China es que recibiera a los estudiantes dominicanos en Taiwán, en condición de becados y le reconociera las calificaciones de las materias que ya hubieran aprobado”.

“Punto. No hay más. Se está diciendo que vendrá dinero, no. Creo que quieren desacreditar las relaciones antes de nacer. Desde luego, cuando dos países establecen relaciones diplomáticas lo hacen sobre el principio de la cooperación entre los dos, y tenemos la esperanza de tener un proceso de cooperación amplio con el gobierno chino que pueda ser beneficioso tanto para China como República Dominicana. Nosotros lo que queríamos es estar del lado de la historia. No era posible que República Dominicana siguiera sin tener relaciones con la segunda economía del mundo, que es China. Esas relaciones tenían que establecerse en algún momento de la historia, y a mí me ha tocado decidirlas, y las decidí”, expresó Medina al hablar durante la inauguración de dos centros de salud en Puerto Plata.

República Dominicana anunció este lunes 30 de abril la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Taiwán, y el establecimiento de vínculos con China Popular, a la que reconoce como la única China.

En una nota de reacción, el gobierno de Taiwán se manifestó “profundamente indignado por las acciones de China Popular” con sus aliados. Según un despacho de prensa de la agencia EFE, una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, expresó que China había logrado establecer relaciones con República Dominicana con la promesa de préstamos por más de 3,000 millones de dólares (2,470 millones de euros).