Danilo respalda proyecto apícola en Dajabón, instruye soluciones para Restauración

Las necesidades

El AID y su defensa terrenos del Estado

Proyecto de producción apícola

Tienen una pequeña sala de extracción, la primera de la Línea Noroeste. Necesitan el Registro Sanitario y sin tener las calles asfaltadas no pueden recibirlo. Es parte de lo que solicitaron al presidente Danilo Medina en esta Visita Sorpresa.

Indicó que “en 2013 lo que pensábamos era en aumentar las colmenas, no pensábamos en comercialización porque todavía no había llegado la oportunidad”, dijo el presidente de la asociación.

Proyecto de ganadería

Aguas de las presas

Entregarán liceo en mayo

El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, anunció que entregarán el liceo de la comunidad en mayo.

Antes, los estudiantes solicitaron un autobús para trasladarse hasta el liceo de Dajabón.

42 estudiantes en total deben hacer diariamente el recorrido.

11 proyectos de apicultura ha apoyado Danilo Medina y son gestionados por el FEDA. 1,171 beneficiarios 95.7 millones invertidos “Es una asociación sólida con un buen accionar en la producción apícola”.

Así lo informó José Casimiro Ramos, director del FEDA.

Ofreció detalles importantes del aporte de la apicultura a la producción de divisas en nuestro país.

12 mil colmenas ha financiado ya la gestión de Danilo Medina.

Para la cantidad que sea necesaria podrán contar con el Banco Agrícola, dijo su administrador, Carlos Segura Foster. Indicó que la miel no solo tiene mercado nacional, sino que tiene vocación de exportación.

El presidente Danilo Medina preguntó que quiénes eran productores de miel, de los que estaban presentes. Les pidió juntarse de nuevo.

Una comisión del Gobierno irá el miércoles a las doce del mediodía, luego de volver a Restauración a las diez.

“Para que se pongan de acuerdo con el monto. Yo de antemano le digo a Casimiro (FEDA) que les financie la totalidad de los apiarios que quieren. De todas las cajas que ustedes quieren, que se las financien todas”, dijo. Esto para que tengan una producción que los ayude a tener un ingreso digno.

En segundo lugar instruyó par que el Banco Agrícola dé la línea de crédito que necesitan como capital de trabajo.

“Entonces también que le compren el camión y se lo regalen”, dijo.

No condona deudas. El dinero del Estado es del Estado

Sobre el proyecto de ganadería, deben llevarlo el miércoles para que se discuta.

“No para condonación. Eso es lo que le ha hecho daño al campo dominicano. Se endeudan y luego quieren que el Gobierno les condone.

Yo mejor les regalo inicialmente y no les presto para no condonarlos”.

Pidió que defiendan su crédito, pues cuando piden que condonen es el crédito el que está perdiendo.

“Si tienen que renegociar para dar mejores condiciones, que se las den”. Dijo que si tienen que renegociar el financiamiento, para que puedan adquirir más cabezas de ganado.

“Pero no pidan condonación, que eso no está bien. Lo que daña el crédito de una persona es coger prestado y no pagar. Porque eso queda asentado en instituciones públicas ya. Y cuando usted va a buscar un nuevo financiamiento su nombre está dañado”.

El Presidente fue enfático al hablar. Dijo que es un dinero que se presta a la par, incluso con tiempo de gracia. Estamos dando un tiempo de gracia para que empiecen a pagar.

“Hasta que ese tiempo se gracia non concluye tampoco se le cobra”. Pagar 5% de interés es 0.41% por el financiamiento.

Proclamó que para él continuar visitando comunidades, ayudando y prestando, el dinero del Estado debe volver al Estado. Son recursos finitos y si se agotan entonces no puedo prestar.

“Ellos van a renegociar con ustedes la ayuda que les puedan dar y también adicionales un financiamiento para que compren más cabezas de ganado y puedan tener más ganancia. Dijo que de jueves a viernes les llegará el autobús para los estudiantes”.

El Presidente dijo que 1, 892 ingenieros: “tienen obras del Estado que nunca en su vida soñaron con tener, porque las obras aquí la hacían compañías grandes que le daban lotes”. “Cuando yo llegué, por ejemplo, un solo ingeniero tenía 5 mil escuelas, yo dije no eso no va”.

Expresó que “Yo quiero que todas las obras que comencemos, sean obras que yo le pueda entregar a las comunidades, para que el dinero no se pierda”.

Fondos finitos con necesidades infinitas: “Nosotros hemos hecho más carretera en todo el territorio nacional que ningún otro Gobierno en la misma cantidad de tiempo; no puedo con todas, es poco a poco

Si hay una obra usted participa. Si usted hace la mejor oferta y se la gana, su obra es suya y no importa los colores políticos. No importa”

Explicó que ya no se puede como en el pasado. Se lo digo porque muchas veces la gente siente que el presidente tiene el poder de decir: vete y haz esa obra y gánate 20 millones. Ya eso no se puede, el presidente no tiene poder para entregar un obra a ningún ciudadano”.