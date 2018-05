Denuncian autoridades de Migración tienen secuestrado a deportista cubano

SANTO DOMINGO. Allegados y familiares de un deportista cubano que fue arrestado por agentes de la Dirección General de Migración en el sector de Invivienda, Santo Domingo Este, denunciaron este sábado que a pesar de que hay una sentencia de un juez que ordena la libertad del detenido, las autoridades dicen no saben del paradero del extranjero.

De acuerdo con la abogada Vickiana Ramírez, quien representa al detenido Carlos Juan Viera Álvarez, este fue arrestado junto con otros compatriotas cuando se dirigía a un campo de Béisbol y fueron llevados al Centro Vacacional de Haina, lugar a donde son llevadas las personas extranjeras con situación migratoria irregular que son detenidas en el país. Debido a esa situación interpusieron un habeas corpus que fue acogido en los tribunales.

La sentencia dictada el pasado jueves 10 de mayo por la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, establece que Carlos Viera, quien tiene menos de 20 años de edad, fue arrestado de manera arbitraria “violándosele sus derechos de libertad de tránsito”.

“Notificamos a Migración y cuando hoy (sábado) vinimos a retirar al detenido y resulta que nos comunican que no lo tienen aquí que nos dirigiéramos a la Dirección General de Migración que eran lo que tenían conocimiento del detenido. Cuando vamos allá, también me dicen que no tienen conocimiento. Entonces retornamos nueva vez al vacacional para que nos den información y me dicen que no saben nada”, explicó la abogada a Diario Libre.