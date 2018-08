Migración cierra el domingo trabajos Plan de Regularización de Extranjeros

SANTO DOMINGO. La Dirección General de Migración informó ayer que a partir de este domingo 26 a las doce de la noche no habrá oportunidad para ningún extranjero que se haya registrado o favorecido en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, por lo que el organismo no recibirá más documentos aunque tengan stikers o cualquier otra identificación.

Así lo hizo saber el director de Extranjería general Rafael Núñez Veloz, quien además aclaró que de 288 mil extranjeros que se inscribieron en el plan, 260 mil fueron favorecidos, “de esos 260 mil, hubo una cantidad que adquirió un estatus migratorio de permiso de no residentes que fueron 7,834, con este grupo no estamos trabajando porque ya estos tienen su estatus migratorio”.

Sin embargo, dijo que el objetivo del plan es hacer que los extranjeros que llegaron antes del 2011 adquieran uno de los estatus migratorios.

“Ya como estos tienen su estatus, y los 252,240 restantes lo que tienen es un permiso especial de no residentes, ya se han presentado 201,175 y se les va a dar uno de los estatus migratorios que establece la ley en cumplimiento del decreto 327”, dijo. Aclaró que el personal que no pudo presentar a tiempo o que no llenó los requisitos, se le invitará a pasar por Migración. Subrayó que de todos los evaluados solo 7,147 tiene una residencia temporal que obtuvieron ahora con este proceso de renovación o cambio. Hay otros jóvenes que demostraron tener vínculos con la sociedad que son 2,503.