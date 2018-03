Día del Agua encuentra al país entre logros y retos

“El gran problema es , sí vienen grandes, sequías cómo avanzar para protegernos ante el cambio climático? Y no hay otra solución que cuidar las áreas protegidas, por eso Valle Nuevo ha sido sumamente importante, por eso Sierra de Bahoruco, Los Haitises, la Humeadora y todos los lugares donde se genera agua es vital en estos momentos”, dijo.

Proyectos agroforestales

El mayor general Rafael de Luna Pichirilo, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia también considera que hay mucho por hacer en materia de agua, como trabajar en la regulación de las aguas de precipitación, restablecer la cobertura boscosa en los sistemas montañosos y sobre todo en crear la cultura del agua.

Cree que hay que trabajar en la conservación en las aguas superficiales, pero también en las subterráneas para garantizar la seguridad alimentaria del país.

Llama la atención sobre el cambio climático, que se siente con intensidad en el país en los dos períodos de precipitaciones en los meses abril, mayo junio y septiembre, octubre y noviembre.

“Ya vemos que hay poca disponibilidad de agua por el mal manejo que hemos tenido, por intervención inadecuada de las cuencas y sus bosques, motivo para preocuparse”, sostuvo.

Consideró que el agua no es una y exclusiva del ser humano, por eso el ser humano no puede hacer un uso indiscriminado del agua, el agua le pertenece también a la flora, a la fauna a toda la biodiversidad a todos nos pertenece el agua y si no hacemos acopio de lo que es la sostenibilidad, vamos a comprometer a nuestras generaciones futuras.

El militar informó que el gobierno del presidente Danilo Medina a través de los proyectos agroforestales han intervenido más de 85,000 tareas y en el componente agrícola otras 30,000 tareas con una plantación récord en el 2017 de más de 125,000 tareas, principalmente café, aguacate y otros productos agroforestales.

Hasta el momento la política aplicada en los proyectos agroforestales se benefician 11, 326, a los que se les paga RD$5,000 mensuales de incentivo para trabajar en 700,000 tareas en las áreas donde la cobertura boscosa. El total de inversión para esos fines es de RD$34,000,000 y en sentido general en un período de tres años la inversión está proyectada a los 7,182 millones de pesos.