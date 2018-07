Dios pide tres días de ayuno a la RD para detener la violencia, según el “mensaje” de la sierva

Al ser cuestionada sobre las consecuencias que tendría para el país el no ejecutar el pedido de Dios, la religiosa dijo que ella no podía decir que acontecería una guerra o un terremoto, pero momentos antes dijo “algo grande va a acontecer”.

“Yo no te puedo decir, no te puedo decir va a ocurrir un terremoto, no te puedo decir va a ocurrir una guerra, si te puedo decir que el Seños me mandó que le diga al pueblo de República Dominicana que quiere tres días de ayuno y duelo por humillación”, expresó.

Dijo que el que se haga ese “ayuno y duelo” no depende de ella sino de las autoridades, “por eso hice el ayuno frente al Palacio Presidencial, porque ellos son los que tienen que, si les interesa, ellos son los que deben estar interesados en proponer y anunciarlo al pueblo.

“Yo ya cumplí”, sentenció.