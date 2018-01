Director del CESAC dice fue “desinformación” información del Ministerio de Defensa de que tumbó la seguridad de aeropuerto La Romana

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS. El Director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación civil CESAC, general de brigada Araceni Castillo de la Cruz, calificó como una desinformación la versión de la de desconexión de los equipos de seguridad en la terminal de La Romana para el trasiego de 500 kilos de cocaína.

Sin embargo, la información de que el sistema de iluminación y seguridad de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la Romana para facilitar aterrizaje del avión con el cargamento de estupefacientes, fue ofrecida en un comunicado del Ministerio de Defensa que dirige el ministro de Defensa Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, acompañado del propio Castillo de la Cruz y otros altos jefes militares.

“Eso no fue más que una desinformación, que salió ventilada a los medios públicos, no hay tal desactivación del sistema, porque eso no es posible hacerlo, lo que hubo fue una autorización extraoficial en un dispositivo de servicio que permitió ese proceso fraudulento”, así lo expreso el jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil CESAC.

Aclaró mediante un comunicado que esa operación ilícita fue detectada por los controles del CESAC, como se ha hecho en la mayoría de los casos, verificar las ocurrencias y cuando contactamos que podría tener vinculación con asunto del narcotráfico hicimos lo de lugar con todos los casos.

Se recuerda que la mañana de este jueves fueron cambiados todos los jefes de seguridad de todas las terminales aeroportuarias del país.

Edición: El título y un parráfo de esta nota han sido corregidos de su versión original. El título original: indicaba “ministro de Defensa desinformó”