Director del CESAC niega haya dicho ministro de Defensa desinformó

SANTO DOMINGO. El director general del CESAC, Aracenis Castillo de la Cruz, general de brigada de Defensa Aérea, negó a través de una carta a Diario Libre que desmintiera o haya dicho que el ministro de Defensa dio una “desinformación” sobre el la versión de la de desconexión de los equipos de seguridad en la terminal de La Romana para el trasiego de 500 kilos de cocaína.

“Tendría que estar decrépito un oficial general de las Fuerzas Armadas para pronunciarse de esa forma., con mi más alto disgusto exijo que esa noticia sea retirada de su portal y que se publique mediante el mismo canal la ratificación de que se trató de un mal manejo de alguna fuente de información”, sostiene Castillo de la Cruz en una carta remitida al Jefe de Redacción digital de Diario Libre, Omar Santana.

El señor Castillo de la Cruz hace referencia a unas declaraciones que diera al programa “El Gobierno de la Mañana” ante la pregunta del comunicador Carlos Peña: -¿General y estos casos de desconexión de los equipos para permitir que la droga entre por los aeropuertos, cómo podemos nosotros estar seguro que eso no ha seguido ocurriendo o seguirá ocurriendo?

La respuesta del señor Castillo de la Cruz fue: “Eso no fue más que una desinformación, que salió ventilada a los medios públicos, no hay tal desactivación del sistema, porque eso no es posible hacerlo, lo que hubo fue una autorización extraoficial en un dispositivo de servicio que permitió ese proceso fraudulento” así lo expreso el jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil CESAC.

Sin embargo, en fecha del 6 de diciembre de 2017, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que declara que los sistemas de seguridad del aeropuerto La Romana fueron desactivados: “A la llegada de la avioneta el oficial del CESAC a cargo desactivó todo el dispositivo de seguridad del aeropuerto, y se violentaron todas las normas y procedimientos de seguridad de la terminal, señala la declaración escrita”, indica el comunicado.

A continuación la carta íntegra:

Buenas tardes señor Omar Santana,

De forma sorprendente, he recibido innumerables llamadas de mis superiores y relacionados en torno a una noticia que acaban de publicar en ese prestigioso medio de comunicación, la cual sugiere que desdigo de una supuesta información dada por el señor Ministro de defensa, cosa que nunca se ha producido, tendría que estar decrepito un oficial general de las Fuerzas Armadas para pronunciarse de esa forma, con mi más alto disgusto exijo que esa noticia sea retirada de su portal y que se publique mediante el mismo canal la ratificación de que se trató de un mal manejo de alguna fuente de información.

La delicadeza de mis funciones y mi condición de oficial general se exponen con esta calumnia que se refleja como noticia, entiendo que Diario Libre es un medio altamente leído y que con una publicación como esa no hace más que perder credibilidad, pues a leguas se evidencia que nunca podría alguien en mi condición y sano juicio publicar algo como eso.

Agradezco sus finas atenciones y estamos a su disposición.

Aracenis Castillo de la Cruz.

General de Brigada de Defensa Aérea, FARD

Director General del CESAC.

Aquí el comunicado del Ministerio de Defensa íntegro:

El MIDE investiga militares por el caso de avioneta que se presume trajo drogas

El Ministerio de Defensa (MIDE) investiga a dos miembros de las fuerzas armadas, uno de la Policía Nacional y varios civiles involucrados en un supuesto caso de tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional de La Romana (AILR).

Los investigados son un coronel del Ejército República Dominicana asignado a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (AERD), adscrito al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), un primer teniente de la Policía asignado a la DNCD y un asimilado militar del MIDE de servicio en el CESAC. También se investiga todo el personal civil presente en el AIRL cuando ocurrieron los hechos.

El hecho central de este caso, explica una nota del MIDE, es el aterrizaje de una aeronave Matrícula HK4909G, procedente de Cartagena, Colombia, en la cual se presume llegó una cantidad aún no determinada de bultos que se ha dicho contenían una sustancia que según algunos testimonios era narcóticos.

A la llegada de la avioneta el oficial del CESAC a cargo desactivó todo el dispositivo de seguridad del aeropuerto, y se violentaron todas las normas y procedimientos de seguridad de la terminal, señala la declaración escrita.

Los militares, dice, a los que se compruebe su participación serán cancelados por violar los normas y procedimientos establecidos para la seguridad del AILR, la cual estaba bajo su responsabilidad.

Las investigaciones se profundizarán en coordinación con la Procuraduría General de la República para establecer si se trata de un caso de tráfico de drogas, y si estos oficiales y el personal civil tienen responsabilidades penales, serán sometidos a la acción de la justicia.

La investigación, asegura el MIDE, se realiza siguiendo el debido proceso de ley, razón por la cual no se ofrecen los nombres de los presuntos implicados en tráfico de estupefacientes, y se garantiza a la sociedad dominicana que la investigación se llevará hasta las últimas consecuencias y si son culpables se les aplicará todo el peso de la ley.

El MIDE indica que no se ofrecen más detalles porque se trata de un investigación en curso donde están involucradas varias agencia de seguridad y otros instancias del Estado.