Dólares confiscados en Haina superan ocupados en los últimos dos años

SANTO DOMINGO. Los más de 2.2 millones de dólares incautados recientemente en el puerto de Haina traídos en dos envíos procedentes de Nueva York superan los más de 1.6 millones de esa moneda ocupados en los últimos dos años en intentos de introducirlos o sacarlos del país sin declarar.

De acuerdo con reportes de prensa, desde el 2016 las autoridades se incautaron de más de US$1 millón en los puertos y aeropuertos del país que eran transportados por viajeros en sus equipajes y camuflados en diversas mercancías, como las piezas de repuesto en las que fueron ocultados más de US$2 millones ocupados en el puerto de Haina.

Las incautaciones se produjeron en por lo menos 7 intervenciones realizadas por las autoridades, la mayor parte de estas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Los billetes fueron retenidos durante inspecciones en la que han participado miembros de la Supervisoría General Militar de Aduanas, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y organismos de seguridad del Estado, como el J2 y el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), entre otros.

Las retenciones de dinero sin declarar están establecidas en la Ley No. 3489, sobre el Régimen de Aduanas, que dispone esa medida para cantidades que excedan los US$ 10,000 y cuyos propietarios no se sometan a los procesos de rigor.