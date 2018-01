Dos años después, la comunidad Los Algodones en Puerto Plata aún es una población de indocumentados

Esta semana al regresar al lugar ubicado a unos 2.1 kilómetros de la carretera Puerto Plata-Sosúa, algunos haitianos manifestaron a este medio que han intentado regularizar su estatus migratorio en el país, sin embargo, un grupo de ellos no ha podido, mientras otros se encuentra en proceso de adquirir el documento que le permite estar de manera legal en República Dominicana.

“Hay una gran cantidad de personas que sigue indocumentado todavía porque tenemos todos los documentos entregados pero todavía no lo entregan a nosotros. Hay una parte que tiene y otra que no tiene”, precisa un haitiano

Dice que hace varios meses cumplió con todos los requisitos que exigen las autoridades para regular su estatus migratorio, pero aún no cuenta con el carnet de residencia.

“Cada día me dicen que tengo que volver, pero tengo todas las copias de los documentos que entregué y no han querido entregarme mis documentos, y así la mayoría aquí no lo tiene todavía”, precisó el natural haitiano Fennel Seaux, quien llegó al país en 1992.

Desde esa fecha, los hijos que procreó viviendo en esta nación tampoco cuentan con documentación.

Otra haitiana entrevistada admitió que lleva varios años residiendo en el territorio nacional pero no ha podido legalizar su estatus migratorio.

“Migración siempre me agarra con eso (muestra un carnet con su foto) y me dice que ese no sirve, que es la azul la que quiere (el carnet que entregan en el Plan de Regularización), pero con esa no, que no va, pa Haití e que va”, manifiesta dando unas palmadas a los documentos.

La mujer muestra el carnet azul de su hijo, quien se encuentra legal y dice es el que quiere tener para desenvolverse sin inconvenientes en territorio dominicano donde lleva muchos años y no quiere marcharse.

Otros cuestionados como Steven Masso, dicen que en este mes tienen planificado viajar a Santo Domingo a buscar el carnet que les autoriza su presencia en el país.