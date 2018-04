Abogados de la ADP esperarán juicio fondo contra ordenanza 24-2017

SANTO DOMINGO. Los abogados de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Jorge Prats y Antoliano Peralta, afirmaron ayer que la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que rechaza el recurso de amparo contra la ejecución de la Ordenanza 24-2017, no va a impedir que agoten todas las posibilidades jurisdiccionales que tiene el gremio como institución.

Dijeron que el fallo del juez Rafael Vásquez Goico es preliminar y, por tanto, podría variar en el juicio de fondo.

En una comunicación enviada por la ADP, los abogados recuerdan que el gremio no es parte vinculante en ese proceso, pero reconoce que están en juego los derechos del sindicato como gremio y las violaciones a la Constitución y a las leyes que ha producido la ordenanza del Ministerio de Educación. “La acción de la ADP no se ha iniciado todavía, pero no nos vamos a limitar a ninguna jurisdicción en específico, sino que vamos a agotar todas las posibilidades jurisdiccionales que tiene la ADP como institución en los próximos días”, comentaron.

Explicaron que se trata de un conflicto interpretativo y que hay un espíritu en la ley de función pública, tanto en la Ley 66-97 de Educación como en el Pacto Educativo y en los precedentes administrativos que refuerza la idea de que estos funcionarios no pueden ser designados de la manera como fueron designados.

“Es una lucha jurídica y confiamos en que tarde o temprano va a haber una decisión a favor de los intereses del gremio, a favor de la reforma educativa y que a la larga va a fortalecer aun más los avances que se han hecho en el sistema educativo hasta ahora”, comentaron.

“La ADP está consciente de que hay un rol institucional que desempeñar. No se trata de sabotear en modo alguno la gestión de un funcionario, aquí hay un conflicto interpretativo en cuanto a cuál es la visión de lo que son los docentes administrativos, de si los directores regionales y distritales forman parte o no de la carrera docente”, explicaron.