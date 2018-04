Maestros celebran 48 años de existencia de la ADP con una concentración

SANTO DOMINGO. El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) convoca a los profesores de todo el país a vestirse de azul y asistir a una concentración para defender el sindicato de un supuesto plan para destruirlo.

La actividad que han denominado “Concentración nacional por la defensa del sindicato y por el respeto de los maestros y maestras” está pautada para las 10: 00 de la mañana frente al Ministerio de Educación.

Hoy no habrá clase en las escuelas, pero no es por suspensión, sino porque la ADP y el Ministerio de Educación firmaron un acuerdo en el 2009 que declara no laborable el día de la fundación del Sindicato. Según la directiva de la ADP, sectores han puesto en marcha un plan para destruirlo y anular las reivindicaciones conquistadas, como las jubilaciones a través del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) e irrespetar al magisterio. Entre las demandas del gremio están que lleguen a los centros educativos los fondos de descentralización que llevan año y medio sin recibirse regularmente, pago a los suplidores del desayuno y del almuerzo escolar y mejorar su calidad, entrega inmediata de los Registros de Grado para primaria y secundaria, así como los boletines de notas ya que, está finalizando el año escolar y no han llegado.