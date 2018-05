Alejandrina Germán: “La Universidad Autónoma de Santo Domingo necesita el apoyo de su colectividad”

SANTO DOMINGO. La titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) declaró ayer que los problemas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) no van a mermar porque se aplique la baja estudiantil y recomienda el desarrollo de procesos de aprendizajes.

Alejandrina Germán dijo que no necesariamente el rendimiento depende del estudiante y considera que el bajo índice se puede resolver si los estudiantes pueden elegir las asignaturas que deseen, en un horario adecuado y que cuenten con las condiciones físicas y materiales para poder desarrollar ese proceso de aprendizaje.

Ese problema, a su juicio, tiene que ver con la anarquía que hay en la universidad, en la selección de los horarios, de los profesores, del tiempo que deben dedicarle a la universidad.

“Entonces, es un asunto holístico, global, no solo del estudiante. Es también un asunto de gestión, sobre todo de responsabilidad colectiva, que hace que no asumamos responsabilidad, porque queremos ser clientelistas y populistas y no decidir lo que hay que decidir”, comentó.

Germán fue entrevistada cuando encabezó el seminario de actualización de la Ley 139-01 de Educación Superior.

Indica que ese proyecto lo debe emprender el nuevo rector que surja de las elecciones de junio próximo, quien junto a su equipo de trabajo deberá trazarse un plan para que la UASD recobre su prestigio y su eficiencia.