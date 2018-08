Comienza el año escolar 2018-2019 con 271 nuevos planteles para la Tanda Extendida

No obstante, la distribución de las 3,392,192 camisetas tendrá un retraso, atribuido por las autoridades educativas a contratiempos con la entrega por parte de los suplidores, por lo que instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a que acepten a los estudiantes que aún no hayan recibido sus nuevos uniformes. Estos se complementan con faldas o pantalones caqui y que, éstos sí, los padres o tutores deben comprar en establecimientos comerciales.

Para este año lectivo, cuyo acto de apertura será encabezado por el presidente Danilo Medina, a las 10:00 a.m. de hoy, en Hato Mayor, los estudiantes del modelo de la Jornada Escolar Extendida se elevarán a 1,270,407, lo que equivale al 69.4% del total de la matrícula del sector público.

Desafíos

ADP

El presidente del sindicato de los profesores dijo que hoy comenzarán la docencia, no porque el ministro Navarro lo haya dispuesto, sino porque la ADP es la garante del año escolar de los alumnos de la escuela pública.

No obstante, llamó a los docentes a asistir vestidos de negro como parte de su primera protesta del año escolar. Hidalgo reiteró que 22 mil profesores no han cobrado ni se sabe cuándo recibirán el incentivo de evaluación, mientras que alrededor de 10 mil no han sido evaluados.