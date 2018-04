Dos escuelas sorteadas en 2014 no han sido iniciadas en Santiago

SANTIAGO. Los vecinos del sector La Villa Olímpica, en la zona sur de aquí, demandaron ayer del Ministerio de Educación iniciar la construcción de una estancia infantil y un centro educativo del nivel inicial, cuyas obras fueron sorteadas en el 2014.

A cuatro años de ser aprobados esos planteles hasta el momento las autoridades solo han colocado el letrero que señala sobre la construcción de la escuela y del centro de acogida Villa Jagua.

Los vecinos dijeron no entender los motivos por los cuales no han empezado las obras, de suma importancia para los habitantes de más de 10 subsec- tores de ese lugar.

Leonel Báez, dirigente comunitario, dijo que decenas de niños y niñas de Zamarrilla, Barrio Lindo, El Primaveral, San José de La Mina, Villa Lucero y otros se exponen a ser atropellados al dirigirse a centros educativos de sectores aledaños a La Villa Olímpica.

“Los niños de esos barrios tienen que cruzar la avenida Estrella Sadhalá para poder estudiar. Para evitar que un carro nos mate uno de esos muchachos solicitamos a las autoridades iniciar esas obras”, dijo Báez.

Otras personas señalaron que los niños de La Villa Olímpica tienen que trasladarse cada día a otros sectores para estudiar, lo que conlleva que sus familias tengan que gastar un dinero extra para enviarlos a la escuela.

Ceferina Castillo es de las que también pidieron el inicio de la construcción del centro educativo.

Aunque las autoridades no lo han confirmado, transcendió que la construcción de la estancia infantil y de la escuela no se han iniciado debido a que en el Ministerio de Obras Públicas no han otorgado el permiso de uso de suelo.

Asimismo, se informó que los representantes del Ministerio de Educación y los propietarios de los terrenos llegaron a un acuerdo para comenzar las obras tan pronto Obras Públicas entregue la autorización referida.

Los vecinos esperan iniciar el próximo año escolar en la prometida escuela.