Desempeño de estudiantes en evaluación no se corresponde con inversión del 4 %

Los porcentajes se corresponden a casi 180,000 estudiantes de los sectores público y privado y la diferencia entre éstos no es marcada, de acuerdo con los resultados.

ADP

Asegura que los maestros no son los responsables y que hay que integrar a la familia al proceso de la lecto-escritura y mejorar la formación de los maestros en las universidades.

Harán una serie de encuentros con los profesores de primer ciclo, porque no son los docente de tercero los responsables directos, porque esos estudiantes pasaron por varios niveles antes de llegar donde están.

Scheker

“El propósito de esta evaluación es determinar el logro de aprendizajes y nivel de desempeño de acuerdo al nuevo currículo, monitorear el desarrollo curricular, dar apoyo a los centros educativos, y utilizar esta información para programas de formación docente, planes y políticas dirigidas a la mejora de la calidad”, comenta la directora de Evaluación y Control de la Calidad de la Educación.

Dijo que este tipo de evaluaciones, diagnósticas e informativas, no evalúan al estudiante como individuo sino que sus resultados y por sus características no se puede hablar tampoco de aprobación o reprobación, sino de desempeño.

“La calidad y la equidad son el gran desafío de nuestro sistema educativo. Los resultados de esta evaluación indican que hay diversidad en los desempeños de los estudiantes y que es necesario continuar los esfuerzos poniendo todo el énfasis en la mejora de los aprendizajes”, dijo Scheker.

Asimismo consideró “importante manejar un poco del contexto y los procesos educativos para no sacar conclusiones precipitadas. En educación los procesos son complejos y son a largo plazo. La inversión del cuatro por ciento del PIB se inició en 2013 (año escolar 2013-2014) lo cual no implica que ese mayor flujo de recursos se va a traducir de forma inmediata en mejores prácticas o condiciones. Esto toma tiempo y acciones sistemáticas. Por otro lado, el nuevo currículo del nivel primario basado en un enfoque de competencias se publicó en 2014 para su implementación en 2015”, expresó.

Recordó que la implementación de un currículo nuevo es gradual, tampoco es inmediata; es necesario procesos de formación y acompañamiento docente. Transformar los paradigmas, las prácticas es también un proceso complejo, desigual, y que toma tiempo. La evaluación se realizó en 2017, “donde todavía se puede decir que estamos en transición, y coexisten varios currículos en la práctica”.

“Sin embargo, estas pruebas fueron diseñadas a partir de los indicadores de logro del currículo actual, esto quiere decir que es probable que muchos estudiantes no hayan sido expuestos a experiencias que le permitieran desempeñarse con éxito en estas pruebas. Por ejemplo, en Lengua Española para estar en un nivel satisfactorio no era suficiente saber leer, ese estudiante debe comprender diversos tipos de textos, haciendo inferencias, identificado propósito del autor, características del texto, etc. “, señaló

Esos resultados -dijo- les dan la oportunidad de reflexionar y de tomar medidas juntos como sociedad: autoridades, centros educativos, familias para lograr la meta de una educación de calidad para todos.