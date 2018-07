Emma promete que alumnos de la UASD se graduarán a tiempo

Son medidas preliminares

La rectora Polanco explicó que los recortes administrativos que ha anunciado son “medidas preliminares” pero que no son el fondo de su gestión debido a que aún no han profundizado en las cuentas de la universidad para tomar una decisión definitiva al respecto. Aclaró además, que la cantidad de docentes no se reducirá como tampoco el personal que labora. “No ha sido tocado el salario de ningún empleado ni ningún profesor en la universidad”, djo.