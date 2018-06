“Mi compromiso es con el profesorado y los estudiantes de nuestra universidad”

SANTO DOMINGO. Emma Polanco, primera rectora que tendrá la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), comparte con los lectores de DL algunas de las iniciativas que desarrollará a partir del 16 de julio próximo cuando asuma el cargo.

Usted va a recibir una universidad en crisis, con cuentas pendientes con el profesorado, ha informado que va a hacer un diagnóstico para conocer la dimensión real del problema, ¿en qué se va a fundamentar, cuál será la parte central de ese diagnóstico?

La parte central de ese diagnóstico y para nosotros manejar lo que ha pedido todo el pueblo dominicano y también los universitarios, es el saneamiento y la transparencia, cómo se ha trabajado eso.

-¿Cómo harán ese estudio?

Vamos hacer un levantamiento de todas las posiciones, de todos los que ocupan esas posiciones, que tengan los perfiles para ocuparlas, el trabajo que han realizado.

Jamás el que trabaja será tocado. Entendemos que la UASD es una entidad social, donde, de verdad te lo aseguro, no tengo ningún motivo de quitar a nadie sin ninguna razón.

El que trabaja, el que está dedicado, el que hace su trabajo con calidad y el que ama esta universidad lo que quiere es trabajar para ella.

Entendemos que la UASD será recibida por esta nueva gestión con una crisis financiera de más de RD$40 millones mensuales y nosotros vamos a tener también una gran cantidad de profesores, profesoras, empleados y empleadas que piden su jubilación y que se retiran también, por lo que la nómina pasiva aumentará también en una proporción grande. Tenemos la lucha de los profesores que sabemos que es una lucha justa, porque el profesor gana muy poco dinero en la universidad y tenemos también que asumir esos grandes retos, como es mejorar la calidad docente.

-En la UASD hay una amplia lista de supuestos asesores que consumen parte importante del presupuesto ¿usted tiene conocimiento de eso?

Vamos a esperar ver el diagnóstico, ver lo que tenemos y ya le haremos saber a ustedes las decisiones que tomemos al respeto, porque no puedo opinar sobre lo que no tengo.

-En el ámbito académico, ¿cuál será el enfoque de su gestión?

Tenemos grandes desafíos con lo que es la docencia, la investigación, la acreditación, la calidad, que tenemos que trabajar duramente para poder competir en el mercado. Revisar los planes de estudios y ponerlos que respondan a las necesidades de la población y del mundo, y que nuestros egresados puedan salir de la universidad con calidad, de forma tal, que puedan representar la universidad con sus títulos de grado.

-Siguiendo con el tema académico, hay otra situación que se relaciona con la baja estudiantil, que hace muchos años que no se aplica y se dice que por eso es que hay siempre ese gran número de matriculados, ¿cómo va a enfrentarlo?

En la universidad tenemos un reglamento que se llama de Rendimiento Académico, he dicho que voy a ser institucional, pero no obstante, se le dará oportunidad a todo el que esté aquí y se le dará el privilegio de inscribirse primero para que puedan terminar su carrera en un período determinado, entonces, tomaremos en cuenta `y lo acompañaremos. No quiere eso decir que vamos a graduar la gente, le vamos a dar la oportunidad, porque tenemos, a veces, problemas con la plataforma tecnológica, quizás no han podido seleccionar a tiempo las asignaturas que tienen. Sabes que un porcentaje muy alto de los estudiantes nuestros trabajan, entonces, hay que ver de qué manera nos ponemos de acuerdo para que los estudiantes puedan seleccionar las asignaturas a la hora que les convenga para que haya una rotación más rápida y podamos darle salida a esos estudiantes que están de término.

Al igual que los que están en una edad avanzada, vamos abrir, a través de los recursos informáticos, una especie de curso semi presencial, que puedan venir y que se les dé seguimiento virtual, para que puedan terminar. La universidad contempla esto. No vamos a actuar con ningún tipo de violencia ni de represalia contra nadie, siempre he dicho que a todo el mundo hay que darle una oportunidad, y entiendo que hay que darle una oportunidad también a los estudiantes para que ellos puedan terminar y darles las facilidades que la universidad pueda.

-¿Qué significa para Emma Polanco los estudiantes y los profesores?

Los estudiantes son la materia prima que nosotros formamos. Cuando uno elabora un producto quiere que le quede con la mayor calidad posible, porque los productos que salen con defectos, normalmente, se venden más baratos o son desechados. Entonces, nosotros queremos lo mejor. Queremos un egresado con calidad, excelencia y que ponga en alto el nombre de la UASD. Tanto los profesores como los estudiantes para nosotros es el proceso enseñanza-aprendizaje, que nos van a permitir que, tanto uno, como el otro, aporte para la calidad.

Para un profesor aportar debe sentirse identificado no solo con la institución, sino también motivado a que pueda resolver sus problemas cotidianos más importantes y que pueda estar actualizado en todo lo que son las herramientas en el proceso de enseñanza y aprendizaje que tenemos que ayudar a que lo manejen.

También, hay un gran compromiso con lo que es el bienestar del maestro y la maestra, porque el profesor se debe sentirse valorado, dentro de la universidad para que pueda trabajar con más dedicación y prepararse cada día más.

Con la investigación, si no tenemos nuevas investigaciones, no hay nuevos conocimientos, por lo que necesitamos desarrollarnos más en esa competencia, así como en la extensión, que es ponernos en contacto con el pueblo y la universidad ha perdido un poco eso y ahora vamos a retomarlo, vamos a trabajar conjuntamente con el pueblo dominicano, con el gobierno, ver qué aportes tenemos que hacer desde la universidad para que algunos problemas sociales, económicos y políticos puedan conocerse, de manera que, el pueblo dominicano pueda creer en las explicaciones de la universidad que son sin ningún sesgo, sino académica.

-Disculpe la insistencia, pero voy a retornar al tema de la transparencia ¿usted cómo va a hacer frente al tema de los nombramiento de sus seguidores?

Tenemos también el gran reto de que iniciaremos un nuevo semestre que tenemos que asumir trabajando para ir quitando la imagen de que no hay eficiencias en el manejo de la plataforma, tenemos que ir viendo cómo vamos a ir recibiendo todo esto.

Vamos a comenzar a formar una comisión de transición para hacer un diagnóstico y saber qué es lo que vamos a recibir para nosotros saber cuáles son los elementos a trabajar con más urgencia e ir poco a poco desenvolviéndonos con el trabajo cotidiano, pero al mismo tiempo buscando apoyo para tener un mejor desempeño.

La UASD, en estos momentos, tiene la gran responsabilidad de asumir el trabajo conjuntamente con el Gobierno dominicano, de forma que podamos convencer al Gobierno del déficit que tenemos, del trabajo y del gran compromiso que vamos a desarrollar para la universidad.

Tenemos dieciocho recintos y subcentros que son también universidades que requieren del apoyo nuestro y que, obviamente, tenemos que ir en función de lo que es ayudarlos a resolver los problemas más críticos cuando asumamos el próximo dieciséis de julio. Vamos hacer un diagnóstico, vamos a formar una comisión de transición, tanto de los míos, como de las actuales autoridades para saber qué estamos recibiendo.

-Hay sectores que dicen que su candidatura estuvo apoyada por una parte del Partido de la Liberación Dominicana, mientras otros dicen que la política en la universidad no debe seguir ¿Qué de cierto hay en eso?

Es cierto que la política no debe intervenir en lo que es el devenir de la parte académica, pero nosotros lo que hemos contado ha sido siempre con apoyo de todos los sectores académicos dentro de la universidad.

Siempre he dicho que mi proyecto es como una gran sombrilla donde están todos los colores: la izquierda, derecha, profesores que no tienen simpatía con ningún partido, es decir, académicos, porque real y efectivamente aquí convergen todas las fuerzas del país, pero la parte académica es la que tú a nadie le puedes impedir que tenga sus simpatías políticas externas, pero lo que eres es un académico.

He contado con todos los partidos en el aspecto académico y entiendo que eso me va a permitir tener una gobernabilidad más responsable para poder llevar a cabo la gobernanza, que es obtener con óptimos resultados los procesos que estamos realizando.

Pienso que es muy bueno que estudiantes, profesores y empleados se hayan identificado con mi proyecto, porque de esa misma forma vamos a obtener el apoyo para elaborar los objetivos que nos hemos propuesto.

Pero es una familia universitaria la que ha puesto su vista en el proyecto que nosotros presentamos, ha creído en nuestra propuesta, no le vamos a defraudar, trabajaremos día y noche para que los universitarios y el país se sientan orgullosos de su universidad. Mi único objetivo es hacer una buena gestión para el pueblo dominicano.