Vicepresidenta participa en debate mundial sobre retos de la educación al 2030

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos. Vicepresidenta de la República Dominicana, doctora Margarita Cedeño, participó este sábado aquí en el “Global Education and Skills Forum”, principal foro global que discute el presente y el futuro de la educación en el mundo. El evento inició con una discusión en torno a los retos que enfrenta el sistema educativo para construir el mundo del 2030, un debate alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La doctora Cedeño manifestó su entusiasmo de ser parte de la iniciativa, a la vez que agradeciendo a la Fundación Varkey, organizadora de la actividad.

La Vicemandataria participó del debate: “¿Está la cultura de las celebridades afectando a los jóvenes?”, donde escuchó las opiniones del doctor Asheesh Advani, presidente & CEO, JA Worldwide; Tony Little, director académico de GEMS Education; Kim Kaupe, co-fundadora de ZinePak; y Zayna Aston, jefa de Comunicaciones y Asuntos Públicos de EMEA, YouTube.

Durante el debate, la vicepresidenta mostró su preocupación por el rol de los padres y los maestros en la tarea de guiar al estudiantado para que, en las redes sociales, y donde quiera que consuman entretenimiento, se aseguren de seguir a personas que puedan aportar valor a sus vidas.

A seguidas, la vicemandataria sirvió como asesora a tres emprendimientos que participan allí por premios junto a otras 50 innovaciones para impulsar sus proyectos, uno colombiano, uno venezolano y otro de Boston y, a la vez, les deseó suerte en la búsqueda del galardón.

Margarita Cedeño dispuso que se exploraran oportunidades para llevar estas ideas a República Dominicana para apoyar al sector educativo, el proyecto República Digital y a los 101 Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) que ella promueve en todo el país para el cierre de la brecha digital.

La Vicepresidenta también conoció la historia de Luis Bermúdez Gutiérrez, educador colombiano que concursa por el premio “Mejor Profesor del Mundo”, quien impulsó acciones en un barrio de Bogotá para disminuir la violencia y el embarazo adolescente. En ese sentido, la doctora Cedeño señaló que buscará el apoyo de la embajada colombiana para conocer la experiencia y para sumarla a las iniciativas que se ejecutan en República Dominicana dirigidas a enfrentar ese mal.

En las últimas horas de la jornada, la Vicepresidenta participó de la publicación del libro “Teaching in the Fourth Industrial Revolution: Standing at the precipice”, una experiencia aleccionadora con profesores de varias partes del mundo en torno al futuro de la educación.

Posteriormente se reunió con expresidentes, ministros de Educación y autoridades de distintas partes del mundo para conversar sobre los retos globales de la educación.