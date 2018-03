Egdar Contreras dice que no estuvo prófugo y que se entregó a las autoridades

SANTO DOMINGO. El reconocido médico cirujano Edgar Contreras dijo este lunes que no ha sido apresado por las autoridades, sino que se puso a disposición de la justicia, el pasado 15 de marzo ante el Tribunal de Ejecución de la Pena.

“No fui apresado, me he entregado voluntariamente”, aclaró en un documento enviado a los medios. También aseguró que no ha estado apresado en la cárcel del Palacio de Justicia, y que siempre estuvo disponible en su casa y en su consultorio.

El médico fue enviado al Centro de Corrección de Haras Nacionales, condenado por falsificación de documentos para tratar de adueñarse del Centro Médico Gascue.

“Espero respuesta del Tribunal Constitucional ante solicitud de revisión de sentencia por violación a nuestros derechos constitucionales”, agregó Contreras en el documento.